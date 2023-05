Keno perde; Holyfield e Shuga avançam às semifinais e garantem ao menos o bronze no Mundial de boxe

A- A+

Três brasileiros subiram ao ringue do Mundial de Boxe Olímpico Masculino, em Tashkent, no Uzbequistão, nesta quarta-feira (10). Os duelos valiam vagas nas semifinais e consequentemente garantiam medalhas aos atletas. Em resumo, a delegação brasileira garantiu duas premiações, com as vitórias de Wanderson "Shuga" Oliveira e Wanderley "Holyfield" Pereira. Por outro lado, Keno Marley, prata no Mundial de 2021, foi derrotado por pugilista russo e ficou de fora do pódio dessa vez.

No primeiro confronto do dia, Wanderson "Shuga" conseguiu uma luta com um roteiro mais tranquilo que os anteriores. Se nas fases anteriores foram vitórias apertadas por decisões divididas dos juízes, desta vez o carioca venceu por decisão unânime, com o placar de 5:0, derrotando Ekserkhan Madiev, da Geórgia.

Em seguida, Keno fez dura disputa contra Muslim Gadzhimagomedov, da Rússia e dessa vez foi derrotado por decisão dividia, com o placar de 4:3. O baiano não conseguiu ter o mesmo resultado no Mundial anteiror, em 2021, no qual chegou na final e que conquistou a prata na categoria 86kg.

Por último, Wanderley "Holyfield" teve sua disputa mais difícil. Depois de ter vencido de forma muito convicente nas duas primeiras lutas, o atleta venceu dessa vez por decisão dividida, por 4:3, contra o australiano Callum Peters.

O campeonato entra numa pequena folga nesta quinta-feira. As semifinais serão realizadas na sexta (12). Enquanto que as finais serão divididas entre sábado (13) e domingo (14).

