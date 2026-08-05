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BARCELONA Kerolin celebra chegada ao Barcelona em transferência recorde no futebol feminino Atacante é contratada por cerca de R$ 8,6 milhões e se torna a negociação mais cara de uma brasileira

Anunciada como reforço do Barcelona na terça-feira, Kerolin se encontrou com Joan Laporte, presidente do clube, nesta quarta-feira, para a assinatura do contrato até 2030.



Maior venda de uma brasileira na história do futebol feminino (cerca de R$ 8,6 milhões), a atacante celebrou o acordo com o Barça e disse que vê um sonho se tornar realidade no melhor time do mundo.

— Estou muito feliz. Mal posso esperar para começar essa jornada porque é um sonho que vira realidade. Vou fazer tudo o que puder para vencer, ajudar e ser minha melhor versão no melhor clube do mundo — disse a jogadora.

Depois de assinar o contrato com Joan Laporta, Kerolin foi oficialmente apresentado pelo clube e participou de sua primeira coletiva de imprensa como jogadora do Barcelona.

— Na primeira vez que me falaram que o Barça me queria, eu não acreditei, até porque tinha contrato com o City. Me emocionei muito e disse para seguir em frente. É uma oportunidade que não pode deixar escapar. Talvez não tivesse outra chance de jogar no melhor time do mundo.





Além de ser uma potência no futebol feminino, Kerolin admite que o Barcelona também traz um fator emocional por ter visto brasileiros como Ronaldinho e Neymar brilharem com a camisa do clube.

— Desde pequena via Ronaldinho e Neymar e agora poder jogar no mesmo clube que eles é um sonho para mim — destacou a atacante.

Um dos destaques da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2027, no Brasil, Kerolin vive a melhor fase da sua carreira.



Com o sucesso no Manchester City, ela foi negociada em uma transferência de 1,5 milhão de euros (R$ 8,6 milhões), quebrando recordes no futebol feminino: ela se tornou a maior venda da história do City, a maior compra do Barça e a maior transferência de uma brasileira, superando a negociação de Amanda Gutierres, do Palmeiras, com Boston Legacy, por 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,89 milhões na cotação da época).

Na temporada passada, Kerolin conquistou a Copa da Inglaterra com o Manchester City e se tornou a primeira jogadora da seleção brasileira a vencer o título do Campeonato Inglês.





Agora, ela chega ao clube que se consolidou como a principal potência do futebol feminino na última década.



O Barcelona conquistou múltiplos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da UEFA, tornou-se referência pelo estilo de jogo ofensivo e pela formação de atletas em La Masia, além de reunir algumas das maiores estrelas da modalidade.



O sucesso esportivo impulsionou recordes de público, investimentos e visibilidade, contribuindo para o crescimento global do futebol feminino. Ao todo, o Barça soma 11 títulos do Campeonato Espanhol, quatro Liga dos Campeões, 12 Copas da Rainha e seis Supercopas da Espanha.





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