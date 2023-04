Ketleyn Quadros garante ouro em Grand Slam na Turquia

A- A+

O Brasil voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio no segundo dia de disputas do Grand Slam de Judô de Antália, na Turquia, pois Ketleyn Quadros conquistou o ouro neste sábado (1º) na categoria meio-médio feminina de 63 kgs. No primeiro dia de competições, Rafaela Silva foi campeã na categoria 57 kgs.

O título da brasileira, no último compromisso antes do Mundial, veio com um triunfo sobre a israelense Inbal Shemesh com um ippon no último segundo de luta.

Para chegar ao combate pelo título, Ketleyn Quadros superou antes a australiana Maeve Coughlan, a romena Florentina Ivanescu, a portuguesa Barbara Timo e a canadense Catherine Beauchemin-Pinard.

“Essa medalha é muito importante para o meu processo olímpico e para nossa preparação para o Campeonato Mundial. Serve de motivação para os próximos desafios”, declarou a brasileira, que iniciou a competição ocupando a oitava posição do ranking mundial.

Veja também

Bundesliga Bayern de Munique vence Borussia Dortmund e recupera liderança do Campeonato Alemão