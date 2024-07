A- A+

Olimpíadas Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt são eliminados no judô Ambos caíram nas oitavas de final, uma fase antes de terem direito a disputar a repescagem

Os brasileiros Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt foram eliminados no judô dos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (30) e não terão chance de disputar medalha.

Ambos caíram nas oitavas de final, uma fase antes de terem direito a disputar a repescagem em caso de derrota.

Na categoria feminina até 63 quilos, Ketelyn foi derrotada pela francesa Clarisse Agbegnenou, atual campeã olímpica e seis vezes campeã mundial.

"No judô a gente aprender a cair e levantar e respeitar quando foi alguém melhor. Não tem choro e lamentação. Isso é judô. É uma pena. Eu me preparei para ir mais além, mas a coisa se resolve dentro do tatame", declarou a brasileira em entrevista ao canal SporTV, após o combate.

Por sua vez, Guilherme caiu na categoria masculina até 81 quilos diante do italiano Antonio Esposito, ao sofrer um waza-ari no golden score.

Guilherme Schimidt perde na categoria até 81 quilos do judô. Foto: Jack GUEZ / AFP

"Estou triste pela eliminação precoce. Eu projetava buscar uma medalha para o Brasil. Mas o sonho ainda não acabou. Tem a competição por equipes e eu vou me colocar à disposição", disse o judoca após a derrota.

A competição por equipes mistas do judô será disputada no próximo sábado e encerra a programação da modalidade nos Jogos de Paris.

