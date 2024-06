A- A+

luto Kevin Campbell, ex-atacante inglês com passagem pelo Arsenal, morre aos 54 anos Ex-jogador, internado no hospital há duas semanas por causa de uma "doença grave", não teve a causa da sua morte revelada

O Arsenal confirmou neste sábado a morte do ex-atacante Kevin Campbell aos 54 anos. Não foi revelada a causa da morte do ex-jogador, que foi internado no hospital há duas semanas por causa de uma "doença grave", segundo a imprensa inglesa.

"Ficamos arrasados ao saber que nosso ex-atacante Kevin Campbell morreu após uma curta doença. Kevin era adorado por todos no clube. Todos nós pensamos em seus amigos e familiares neste momento difícil. Descanse em paz, Kevin", diz o comunicado do Arsenal.

Campbell começou a carreira no Arsenal, onde disputou 227 partidas, anotou 59 gols e conquistou vários títulos, dentre eles, a Copa da Liga Inglesa (1992/93), a Copa da Inglaterra (1992/03), a Supercopa da Inglaterra (1991/92) e Copa dos Clubes Vencedores de Copa da Uefa (1993/94). O jogador ainda passou por Leicester City, Nottingham Forest, Trabzonspor, da Turquia, Everton, West Bromwich e Cardiff City. O Everton, inclusive, lamentou o falecimento do seu ex-atacante.

"Todos no Everton estão profundamente tristes com a morte do nosso ex-atacante Kevin Campbell, com apenas 54 anos. Não apenas um verdadeiro herói de Goodison Park e ícone do futebol inglês, mas também uma pessoa incrível - como qualquer pessoa que o conheceu saberá."

Vários outros clubes também homenagearam o atacante, assim como a seleção da Inglaterra, a qual Campbell defendeu nas categorias de base. A Premier League também prestou condolências. "Ficamos arrasados ao saber que Kevin Campbell faleceu aos 54 anos. Kevin somou quatro jogos pela nossa equipe sub-21 e representou a nossa equipa B no início dos anos 1990. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e entes queridos de Kevin", disse o English Team.

O ex-companheiro de equipe de Nottingham Forest de Campbell, Mark Crossley, acrescentou: "A vida pode ser tão cruel às vezes. Absolutamente devastado com a notícia da morte do meu ex-companheiro de equipe Kevin Campbell, um verdadeiro cavalheiro, um ótimo jogador, uma luz brilhante de um camarim, cara que se diverte, os pensamentos estão com toda a sua família e amigos, companheiro."



