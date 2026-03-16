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OSCAR Kevin O'Leary usa corrente com card de Jordan e Kobe avaliado em mais de R$ 100 milhões no Oscar Empresário exibiu peça rara de coleção de basquete no tapete vermelho da premiação

O empresário Kevin O'Leary chamou atenção no tapete vermelho da Oscar 2026 ao exibir um acessório pouco comum: uma corrente cravejada de diamantes que sustentava um raro cartão colecionável de basquete.

A peça é um cartão duplo do tipo “Logoman”, considerado um dos itens mais valiosos do mercado de memorabilia esportiva. O card reúne autógrafos e pedaços de uniformes usados em partidas por dois ícones da NBA, Michael Jordan e Kobe Bryant.

Segundo estimativas divulgadas durante o evento, o item está avaliado em cerca de US$ 19 milhões (mais de R$ 100 milhões). O cartão ainda foi exibido dentro de uma moldura também adornada com diamantes.

O’Leary compareceu à cerimônia para apoiar o filme Marty Supreme, dirigido por Josh Safdie, no qual interpreta um empresário arrogante que se apresenta como um “vampiro de 300 anos”.

No longa, ele contracena com nomes como Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Odessa A'zion. Durante o evento, o empresário também revelou que havia apostado mil dólares na vitória de Chalamet na categoria de Melhor Ator.

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