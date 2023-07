Key Alves, cantora mexicana e influenciadora: veja companhias de Vini Jr. nas férias

A- A+

Prestes a encerrar suas férias e retornar à Espanha, para se reunir com o elenco do Real Madrid para a pré-temporada do clube, Vinicius Jr. Aproveitou, e muito, as férias. No mais recente passeio do jogador, ele foi visto de mão dada com a cantora mexicana Kenia Os no Cristo Redentor. O registro foi feito durante visita feita pelo craque brasileiro ao cartão postal da cidade do Rio de Janeiro.

A artista já tinha sido apontada, em 2021, como affair do atacante do Real Madrid. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Vini Jr caminhando enquanto segura a mão de Kenia Os. Eles aparecem cercados por seguranças. O próprio Vini Jr postou uma foto em que a mexicana aparece. A imagem mostra o craque subindo uma escada e seguido por Kenia Os. "O Rio de Janeiro continua lindo", diz a legenda da publicação.

O passeio, porém, não foi o primeiro em que o craque aparece acompanhada por beldades nestas férias. A ex-BBB Key Alves e Vini Jr. estariam “se conhecendo”, como foi confirmado pela assessoria dela após internautas notarem que os dois publicaram registros aparentemente no mesmo quarto.

Na internet, logo surgiram especulações sobre romance. Os internautas apontaram semelhanças no quarto que aparece nas imagens postadas por eles e destacaram um guarda-chuva verde em ambos os registros, além de diversos detalhes no quarto.

Outro flagra feito do jogador foi ao lado da influenciadora Lis Aguiar, com quem ele passou uma noite conversando ao pé do ouvido, num clima de romance. Os dois foram flagrados juntinhos, próximos a um dos telões, durante o Numanice, comandado por Ludmilla no último fim de semana no Rio.



Curiosamente, nesta mesma festa estava Julia Rodrigues, outra que já teve um affair com o jogador. Veja abaixo outros passeios de Vini Jr. nas férias.

Show da Beyonce

Em maio, Beyonce fez um show da turnê Renaissance em Londres, e Vini Jr. aproveitou o tempo de folga para aproveitar o espetáculo. Nas redes sociais, o camisa 7 do Real Madrid compartilhou o encontro com o rapper Jay-Z, marido da cantora, nos bastidores do estádio do Tottenham, onde a diva pop se apresentou: "Lenda".

Jogo do Flamengo no Maracanã

No início de junho, Vini Jr. viu de perto o Flamengo golear o Vasco por 4 a 1 no Maracanã. Ele foi homenageado pelos dois clubes com uniformes com seu nome e aplaudido por todo o estádio. Em uma entrevista para a FlaTV, o atacante deu esperanças para os torcedores rubro-negro em relação ao retorno para o time que o revelou: "Vai demorar um pouco, mas eu voltarei", afirmou o brasileiro.

Festa no sigilo na nova mansão

No Rio, Vini Jr. inaugurou sua nova mansão, na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 20 milhões. Na festa, em que foi proibido o uso de celulares, estavam presentes influenciadores como Gabily, Pétala Barreto, Vanessa Lopes e Xurrasco, estrelas do Tiktok.

Eventos em Miami

Depois de Londres e Rio, a parada seguinte na turnê de férias de Vini Jr. foi em Miami. Acompanhado de Neymar, ele assistiu a um jogo da final da NBA na casa do Miami Heat e posou com o troféu de campeão da liga. Ele também aproveitou a estadia na cidade para prestigiar a Tardezinha, megaevento liderado por Thiaguinho que aconteceu no Marine Stadium.

Além de Neymar, Vini Jr também se encontrou com Anitta na cidade. Os dois gravaram vídeos para as redes sociais em que o craque ensina a cantora a fazer embaixadinhas, e mais tarde os dois compartilharam registros em uma boate na cidade.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Messi em Miami: saiba como foi o primeiro dia do jogador nos Estados Unidos