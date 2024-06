Keylor Navas é acusado de trabalho análogo à escravidão, diz jornal francês

A- A+

Maior nome da história de Costa Rica no futebol, Keylor Navas está sendo investigado por trabalho análogo à escravidão.

Segundo a emissora francesa BFM TV, o inquérito aberto contra o goleiro se deu pelo mesmo ter supostamente mantido um homem, por 20 meses, em condições ilegais.

Ele já não ia disputar a Copa América, pois já havia anunciado a aposentadoria da seleção.

O funcionário que seria a vítima de Navas alegou à Procuradoria de Versalhes de que trabalhava por 90 horas semanais na casa do atleta, onde vivia em um quarto no sótão, úmido e sem janelas. O denunciante ainda ressaltou que o costa riquenho prometeu registrá-lo profissionalmente, mas nunca cumpriu.

O acordo entre as duas partes era verbal, sem qualquer tipo de registro ou pagamento de impostos. O salário era pago em dinheiro vivo. Ainda segundo a defensora do denunciante, o goleiro o obrigava a andar armado pela sua propriedade.

Ao ficar ciente da notícia, Keylor Navas publicou um posicionamento oficial nas redes sociais. Ele afirma que as acusações são falsas e que irá tomar as providências legais.

"Após uma notícia publicada por um veículo francês nos últimos dias, na qual foram proferidas acusações falsas, infundadas e muito graves que afetam a mim e minha família, decidi colocar o assunto nas mãos de meus advogados para quem sejam tomadas as devidas providências legais", postou Navas.

O goleiro que marcou seu nome na Copa do Mundo de 2014, na histórica campanha da Costa Rica até as quartas de final, já não ia participar desta edição da Copa América.

Apesar de ter participado de parte do ciclo para o próximo Mundial, ele já havia anunciado que não vestiria mais a camisa da seleção — em maio deste ano.

O momento de Navas não é bom. Depois dos anos de glória no Real Madrid, o goleiro não conseguiu manter sequência no PSG e se tornou reserva absoluto, com a chegada de Donnarumma, em 2021.

Desde então, ele já foi emprestado ao Nottingham Forest, retornou à equipe francesa, onde não permanecerá para a próxima temporada. O costa riquenho tem recebido sondagens de clubes dos Estados Unidos e Arábia Saudita.

No entanto, o andamento das negociações por trabalho análogo à escravidão podem influenciar no seu futuro.

