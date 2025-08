A- A+

Tênis Khachanov elimina Ruud e vai enfrentar Michelsen nas quartas do Masters 1000 de Toronto Khachanov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 33 minutos

O tenista russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, venceu o norueguês Casper Ruud (N.13) neste sábado (2) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Toronto, fase em que vai enfrentar o jovem americano Alex Hichelsen.

Khachanov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 33 minutos.

Esta foi a primeira vitória do russo de 29 anos contra um adversário do Top 20 desde outubro de 2024.

"Honestamente, não tenho do que reclamar", disse Khachanov após a partida. "Meu plano funcionou, minha porcentagem de pontos vencidos com o primeiro serviço foi muito alta".



"Fiquei nervoso e perdi a concentração na reta final. Foi complicado, mas consegui me manter no jogo", acrescentou.

Embora o duelo tenha sido muito equilibrado na maioria das estatísticas, os pontos com o primeiro serviço, de fato, fizeram a diferença - Khachanov teve 97% de aproveitamento (39-30).

Mais cedo, em duelo entre duas promessas dos Estados Unidos, Alex Michelsen, de 20 anos, bateu Learner Tien, de 19, e também avançou às quartas de final em Toronto.

Michelsen, que vai completar 21 anos no dia 25 de agosto, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 20 minutos.

Atual número 34 do ranking da ATP, Michelsen se mostrou sólido e agressivo, aproveitando os 20 erros não forçados de Tien para selar a vitória e a classificação.

Veja também