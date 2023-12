A- A+

Olimpíadas Kiev denuncia que decisão do COI de reintegrar russos e bielorrussos ''incentiva" ataques à Ucrânia Órgão autorizou na sexta-feira os atletas russos e bielorrussos a participarem com bandeira neutra dos Jogos de Paris, mas sob condições estritas

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de admitir atletas russos e bielorrussos com bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de 2024 é "errada" e "incentiva" Rússia e Bielorrússia a continuarem com os ataques contra a Ucrânia, denunciou Kiev neste sábado (9) .

“Os membros do Conselho Executivo do COI que tomaram esta decisão assumem a responsabilidade de Rússia, incentivo e Bielorrússia de continuarem com a sua agressão armada contra a Ucrânia”, indicou o Ministério das Relações Exteriores Ucranianas.

“Não há dúvida de que o Kremlin utilizará cada atleta russo e bielorrusso como uma arma em sua guerra de propaganda”, acrescenta a nota.

“Moscou não apressará bandeiras brancas e neutras durante as competições, como sugere o COI, mas demonstrará o triunfo de sua capacidade para se livrar da responsabilidade do maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, continua.

Para o ministério ucraniano, os atletas, "em particulares russos", representam "frequentemente organizações associadas às forças armadas da Rússia" e "alguns no serviço ativo do Exército Russo".

“O COI prevê autorizar a participação nas praças esportivas internacionais de atletas que não apenas apoiam o assassinato de mulheres e crianças ucranianas, mas que também estão provavelmente implicados de maneira direta nesses crimes”, acusou a diplomacia ucraniana.

Encerrando nove meses de maquinações, o COI autorizou na sexta-feira os atletas russos e bielorrussos a participarem com bandeira neutra dos Jogos de Paris, mas sob condições estritas.

Apenas poderão participar os atletas "indivíduos neutros" que superem os processos de classificação, que não apoiem a guerra na Ucrânia e que não estejam recrutados pelo Exército nem pelas agências nacionais de segurança.

Onze deles já cumprem esses critérios, oito russos e três bielorrussos, detalhados o COI, dando garantias de que será uma delegação muito pequena.

Essas condições de participação foram denunciadas pela Rússia, que são consideradas "discriminatórias" e "contrárias aos princípios esportivos", nas palavras do ministro de Esportes Russo, Oleg Matytsine, citado pela agência de notícias TASS.

Matytsine indicou, no entanto, que os atletas russos que tiveram o direito de participar nos Jogos Olímpicos 2024 "provavelmente" serão oferecidos em Paris.

Por parte da Ucrânia, cerca de 60 atletas já estão classificados para os Jogos Olímpicos, que acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024 na capital francesa.

A possibilidade de uma delegação ucraniana ausente ou muito enfraquecida preocupou durante muito tempo o COI, e politicamente tornaria mais delicada a presença de atletas russos, inclusive sem hino e bandeira.

