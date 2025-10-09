Kiko Porto fatura título da VP Racing Sportscar Challenge
É muito bom celebrar essa conquista com mais uma vitória. Graças a Deus, coroamos o trabalho de um ano inteiro", declarou o piloto
Com pole position e vitória na corrida 1 da IMSA - VP Racing Sportscar Challenge, o piloto pernambucano Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Equipe: Rafa Racing) conquistou, nesta quinta-feira (9) o título da VP Racing Sportscar Challenge, na pista do Michelin Raceway Road Atlanta, em Braselton, no estado americano da Geórgia.
Com 430 pontos de vantagem para o segundo colocado, Kiko poderia terminar a primeira corrida da etapa até na quarta colocação que ainda assim seria campeão. No entanto, o pernambucano foi além, vencendo a prova.
Disputa
Na largada da corrida, o brasileiro caiu para a segunda colocação, mas não demorou muito para voltar à liderança da prova, a bordo de seu Toyota GR Supra número 8, da equipe Rafa Racing Team.
Volta a volta, Kiko Porto abriu vantagem e já estava com sete segundos de frente em relação ao segundo colocado quando teve uma bandeira amarela. Na relargada, ele abriu nova vantagem e cruzou a linha de chegada em primeiro para conquistar o título.
"Na nossa última sessão classificatória, pole. Foram seis classificações, seis pole positions, um desempenho que superou nossas expectativas. Tivemos dificuldades no segundo treino livre, com um carro que não se mostrava ideal, especialmente na busca por aderência na dianteira. Realizamos mudanças significativas no ajuste do carro. Deu certo. Líder absoluto do campeonato e com o quarto lugar na corrida já era campeão, mas foi ainda melhor. É muito bom celebrar essa conquista com mais uma vitória. Graças a Deus, coroamos o trabalho de um ano inteiro", declarou Kiko Porto.
Nesta temporada de estreia na VP Racing Sportscar Challenge foram 11 corridas disputadas e Kiko Porto fez todas as seis pole positions possíveis, com oito vitórias e dois segundos lugares.