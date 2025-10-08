A- A+

Automobilismo Kiko Porto luta por título da VP Racing Sportscar Challenge Piloto pernambucano lidera a categoria GSX com boa vantagem e pode conquistar o campeonato

O piloto pernambucano Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Equipe: Rafa Racing) está próximo de ser campeão da categoria GSX da VP Racing Sportscar Challenge. Ele vai ao Michelin Raceway Road Atlanta, em Braselton, no estado americano da Geórgia/EUA, para a disputa da sexta etapa da competição.



Líder com boa vantagem na classificação, Porto soma 3.310 pontos e tem 430 a mais do que o segundo colocado. Um bom resultado na primeira corrida do fim de semana já pode lhe garantir o título de campeão. Para isso, precisaria ir para a última prova do fim de semana com uma vantagem de 350.

"Cada corrida tem 45 minutos, tudo pode acontecer. Vamos trabalhar como estamos fazendo desde o início da temporada. Se o título vier, vai ser consequência desse trabalho de toda equipe", afirmou Kiko Porto, que mantém os pés no chão apesar da posição confortável na tabela.

A VP Racing, que faz parte da programação da IMSA - International Motor Sports Association -, tem sido palco de uma temporada dominante do piloto brasileiro. Nas 10 corridas que disputou até aqui, Porto já fez cinco pole positions, teve sete vitórias e dois segundos lugares.

"Fui campeão em 2021 na USF2000 e seria muito legal conseguir mais um título nos Estados Unidos. Espero que saia tudo como planejado", declarou.

Na quinta-feira (9), a primeira corrida de 45 minutos tem largada às 14h04. A segunda prova do fim de semana e última da temporada 2025 será na sexta-feira (10), às 9h30 da manhã. As duas corridas definirão se o piloto brasileiro levantará o troféu de campeão. O canal oficial da IMSA, no YouTube, vai transmitir as provas.

