Kimi Antonelli conquista pole position em Suzuka; Bortoleto é 9º
Esta é a segunda ocasião consecutiva em que Antonelli largará da ponta do grid
O jovem piloto italiano Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Japão neste sábado (28), no Circuito de Suzuka, terminando à frente de seu companheiro de equipe George Russell e confirmando o domínio da Mercedes neste início de campeonato.
Esta é a segunda ocasião consecutiva em que Antonelli largará da ponta do grid, duas semanas após se tornar o piloto mais jovem da história a conquistar uma pole position, na China.
Este resultado confirma a Mercedes como a equipe dominante no início desta temporada, marcada por significativas mudanças nos regulamentos que redesenharam os carros.
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As 'Flechas de Prata' garantiram dobradinhas nas duas primeiras corridas do ano, com Russell conquistando o primeiro lugar em Melbourne e Antonelli terminando em segundo, posições que eles inverteram em Xangai.
"Muito, muito feliz com a sessão. Foi boa, foi limpa", disse Antonelli. "Me senti realmente bem no carro, e continuamos melhorando a fase", acrescentou.
Russell, por sua vez, admitiu ter tido dificuldades com seu carro durante a maior parte da sessão, mas ainda assim mostrou ritmo suficiente para alcançar seu objetivo e brigar pela vitória: "A corrida é amanhã, e ainda há muito em jogo".
Atrás dos dois pilotos da Mercedes ficaram o australiano Oscar Piastri (McLaren) a 354 milésimos de Antonelli e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a mais de meio segundo, seguidos por seus respectivos companheiros de equipe, Lando Norris e Lewis Hamilton.
O holandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão mundial e vencedor em Suzuka nos últimos quatro anos, foi eliminado no Q2 e largará da 11ª posição no grid.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou a classificação com um honroso nono lugar, à frente de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg (13º).
O argentino Franco Colapinto (Alpine) e o espanhol Carlos Sainz (Williams) foram eliminados no Q2 (terminando em 15º e 16º lugares), enquanto o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) voltaram a enfrentar dificuldades com os dois piores carros do grid e largarão em 19º e 21º.
As duas Aston Martins, que ainda não completaram um Grande Prêmio nesta temporada devido a problemas com vibrações extremas, terminaram nas últimas posições da tabela de tempos.
A corrida começa às 2h deste domingo (horário de Brasília).
Grid de largada do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1:
- Primeira fila:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
- Segunda fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Terceira fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
- Quarta fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
- Quinta fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
- Sexta fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
- Sétima fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
-Oitava fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
- Nona fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Décima fila:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
- Décima primeira fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)