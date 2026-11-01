Dom, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fórmula 1

Kimi Antonelli é o campeão mais novo da Fórmula 1 e garante 4º título para a Itália

O piloto de 20 anos garantiu um título para os italianos depois de 73 anos

Reportar Erro
Kimi Antonelli celebra conquista do título mundial de Fórmula 1Kimi Antonelli celebra conquista do título mundial de Fórmula 1 - Foto: Yuri Cortez / AFP

Antonelli largou em quarto e precisava apenas de um décimo lugar para acabar com as chances de Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, seu companheiro de Mercedes, caso nenhum dos dois fosse o vencedor da prova.

Na corrida, Leclerc pulou para a liderança, após um esbarrão em Hamilton e levou cinco segundos de punição. Verstappen também largou bem e ficou em segundo na frente do inglês, que tinha Antonelli no seu encalço.

Russell caiu de segundo para sétimo e ainda deu uma cutucada em Hadjar, que foi para 20º lugar. O piloto inglês da Mercedes recebeu dez segundos de punição.

Os carros da McLaren tentavam recuperação. Norris estava em sexto à frente de Piastri, enquanto Bortoleto apareceu em 11º.

Leia também

• O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no GP do México

• Kimi Antonelli pode se tornar campeão mais jovem da F1 no GP do México



Com 25 voltas, não havia grande disputa pelas primeiras posições A expectativa era saber comv o seria na troca de pneus. A Ferrari tinha pneus macios, assim como as Mercedes, enquanto a Red Bull optou por médios.

Na 28ª volta, Leclerc e Verstappen trocaram pneus. O monegasco pagou os cinco segundos de punição e voltou logo atrás do holandês. Hamilton parou na volta seguinte e voltou em sexto. A liderança ficou para Antonelli, à frente de Russell e Norris.

Antonelli só foi parar na 44ª volta e retornou atrás de Verstappen, Leclerc e Hamilton. No mesmo instante Bottas bateu forte sua Cadillac, ocasionando a entrada do safety car. Bandeira vermelha e prova teve nova largada. Bortoleto estava em 12º.

Após mais de 40 minutos de paralisação, a segunda largada foi boa para Verstappen, que assumiu a liderança, antes de bater de leve em Hamilton. Leclerc travou os pneus e logo perdeu o terceiro lugar para Antonelli.

Na volta 59, Lindblad, com a Racing Bulls, se envolveu em acidente com Piastri e bateu forte. Novo safety car e nova relargada. As posições seguiram sem alteração até o final das 71 voltas.

Os carros voltam à pista na semana que vem, quando será disputado o GP Brasil, em Interlagos.

Confira o resultado do GP do México

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 71 voltas
2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +0s799
3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), + 4s006
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +10s707
5. Lando Norris (ING/McLaren), +11.771
6. George Russell (ING/Mercedes), +12s201
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +19s271
8. Franco Colapinto (ARG/Alpine), +19s956
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +20s249
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +21s200
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 21s765
12. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +22s355
13. Ryo Hirakawa (TAI/Williams), +24s345
14. Alexander Albon (THA/Wlliams), +27s222
15. Carlos Sainz (ESP/Williams), +28s372
16. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), +29s160
17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), +30s324

Não completaram: Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Oliver Bearman (ING/Haas).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter