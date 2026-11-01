Kimi Antonelli é o campeão mais novo da Fórmula 1 e garante 4º título para a Itália

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Antonelli largou em quarto e precisava apenas de um décimo lugar para acabar com as chances de Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, seu companheiro de Mercedes, caso nenhum dos dois fosse o vencedor da prova.



Na corrida, Leclerc pulou para a liderança, após um esbarrão em Hamilton e levou cinco segundos de punição. Verstappen também largou bem e ficou em segundo na frente do inglês, que tinha Antonelli no seu encalço.



Russell caiu de segundo para sétimo e ainda deu uma cutucada em Hadjar, que foi para 20º lugar. O piloto inglês da Mercedes recebeu dez segundos de punição.



Os carros da McLaren tentavam recuperação. Norris estava em sexto à frente de Piastri, enquanto Bortoleto apareceu em 11º.





Com 25 voltas, não havia grande disputa pelas primeiras posições A expectativa era saber comv o seria na troca de pneus. A Ferrari tinha pneus macios, assim como as Mercedes, enquanto a Red Bull optou por médios.



Na 28ª volta, Leclerc e Verstappen trocaram pneus. O monegasco pagou os cinco segundos de punição e voltou logo atrás do holandês. Hamilton parou na volta seguinte e voltou em sexto. A liderança ficou para Antonelli, à frente de Russell e Norris.



Antonelli só foi parar na 44ª volta e retornou atrás de Verstappen, Leclerc e Hamilton. No mesmo instante Bottas bateu forte sua Cadillac, ocasionando a entrada do safety car. Bandeira vermelha e prova teve nova largada. Bortoleto estava em 12º.



Após mais de 40 minutos de paralisação, a segunda largada foi boa para Verstappen, que assumiu a liderança, antes de bater de leve em Hamilton. Leclerc travou os pneus e logo perdeu o terceiro lugar para Antonelli.



Na volta 59, Lindblad, com a Racing Bulls, se envolveu em acidente com Piastri e bateu forte. Novo safety car e nova relargada. As posições seguiram sem alteração até o final das 71 voltas.



Os carros voltam à pista na semana que vem, quando será disputado o GP Brasil, em Interlagos.



Confira o resultado do GP do México



1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 71 voltas

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +0s799

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), + 4s006

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +10s707

5. Lando Norris (ING/McLaren), +11.771

6. George Russell (ING/Mercedes), +12s201

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +19s271

8. Franco Colapinto (ARG/Alpine), +19s956

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +20s249

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +21s200

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 21s765

12. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +22s355

13. Ryo Hirakawa (TAI/Williams), +24s345

14. Alexander Albon (THA/Wlliams), +27s222

15. Carlos Sainz (ESP/Williams), +28s372

16. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), +29s160

17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), +30s324



Não completaram: Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Oliver Bearman (ING/Haas).

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