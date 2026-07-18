F1
Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Bélgica de F1
Norris foi punido com a perda de dez posições no grid devido à troca de motor
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Bélgica, depois de ter sido o mais rápido na classificação disputada neste sábado (18), em Spa-Francorchamps.
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O jovem de 19 anos brilhou no circuito mais longo da temporada (7,004 km): depois de liderar os tempos na segunda e terceira sessões de treinos livres, ele marcou 1:44.361, terminando à frente de Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).
Norris, no entanto, foi punido com a perda de dez posições no grid devido à troca de motor.