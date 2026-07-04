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AUTOMOBILISMO Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Grã-Bretanha de F1 A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari de Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro

O italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, após dominar a sessão de classificação disputada neste sábado (4), no circuito de Silverstone, horas depois de vencer também a corrida sprint.

Foi, portanto, um dia perfeito para o piloto de 19 anos, que agora soma cinco poles em nove etapas nesta temporada.

A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro.

"Não temos o ritmo deles [Mercedes], mas estamos gradualmente diminuindo a diferença", disse Hamilton sobre o desempenho dos carros da escuderia italiana.

Silverstone, com suas longas retas e curvas rápidas, é o "circuito favorito" do heptacampeão britânico, que já venceu lá nove vezes.

Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Foto: Andre J Isakovic / AFP

Outro piloto da casa, George Russell (Mercedes), vencedor no último fim de semana na Áustria e segundo na classificação geral, 43 pontos atrás de Antonelli, largará em quarto na corrida de domingo.

Russel e Antonelli somam sete vitórias nos oito GPs disputados até agora na temporada: cinco para o italiano (China, Japão, Canadá, Miami, Mônaco) e duas para o britânico (Austrália, Áustria). Por sua vez, Hamilton venceu na Catalunha.

Entre os pilotos da Red Bull, o francês Isack Hadjar foi o quinto colocado na classificação e teve um desempenho melhor do que seu ilustre companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, que vai largar em sétimo.

Carro de Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing. Foto: Andre J Isakovic / AFP

Verstappen está tendo muitas dificuldades com seu carro e com a adaptação ao novo regulamento dos motores híbridos.

A sexta posição ficou com o britânico Lando Norris, atual campeão mundial, enquanto seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, terminou em oitavo.

As Racing Bulls do britânico Arvid Lindblad e do neozelandês Liam Lawson completaram o Top 10 da sessão, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) novamente não avançou ao Q3 e ficou com a 11ª colocação.

Grid de largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1:

1ª fila:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)



4ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

5ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

6ª fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

7ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

9ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

10ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

11ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

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