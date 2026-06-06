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Kimi Antonelli faz a pole position do GP de Mônaco de F1

O automobilista italiano de 19 anos atualmente compete na Fórmula 1 pela equipe Mercedes

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Kimi Antonelli, piloto da MercedesKimi Antonelli, piloto da Mercedes - Foto: Mahmud Hams/AFP

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar da pole position no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (6) nas ruas do Principado.

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Líder do campeonato, Antonelli conquistou sua quarta pole em seis GPS nesta temporada superando o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).

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