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f1 Kimi Antonelli faz a pole position do GP de Mônaco de F1 O automobilista italiano de 19 anos atualmente compete na Fórmula 1 pela equipe Mercedes

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar da pole position no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (6) nas ruas do Principado.

Líder do campeonato, Antonelli conquistou sua quarta pole em seis GPS nesta temporada superando o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).

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