Kimi Antonelli garante pole do GP de Miami; carro de brasileiro pega fogo
Piloto da Mercedes supera Norris, da Mclaren. Verstappen (Red Bull) e Leclerc (Ferrari) vêm em seguida
Andrea Kimi Antonelli garantiu a pole position para o GP de Miami de Fórmula 1 neste sábado.
O jovem piloto da Mercedes foi o mais rápido na sessão classificatória e larga na frente. O italiano fez 1min27s798, superando Max Verstappen por apenas 0s1.
Max Verstappen (Red Bull) larga da segunda posição, mantendo-se como principal ameaça na disputa. Leclerc (Ferrari) completa o top 3, seguido por Norris (McLaren), em quarto.
George Russell, também da Mercedes, fecha as cinco primeiras posições do grid.
Leia também
• Bortoleto lamenta problema com a Audi na pista e mira recuperação na corrida: "Ir em frente"
• F-1: Norris domina sprint do GP de Miami com dobradinha da McLaren; Bortoleto chega em 11º
A McLaren mostrou a força do pacote de atualizações levado para Miami na tranquila vitória de Lando Norris na corrida sprint. Entretanto, a possibilidade de ajustes antes da classificação mantinha a disputa em aberto. Norris, inclusive, prometeu mudanças, mas o efeito foi contrário.
Carro de brasileiro pega fogo
Gabriel Bortoleto viveu um início de classificação dramático em Miami. Com problemas na Audi, o brasileiro só conseguiu ir à pista nos minutos finais do Q1 e teve apenas uma tentativa rápida, insuficiente para avançar — terminou em 22º, mais de um segundo atrás do penúltimo colocado.
Para piorar, ao retornar aos boxes após a volta, o carro ainda apresentou um incêndio, encerrando de vez sua participação.
Grid de largada do GP de Miami:
1º Kimi Antonelli (Mercedes)
2º Max Verstappen (Red Bull)
3º Charles Leclerc (Ferrari)
4º Lando Norris (McLaren)
5º George Russell (Mercedes)
6º Lewis Hamilton (Ferrari)
7º Oscar Piastri (McLaren)
8º Franco Colapinto (Alpine)
9º Isack Hadjar (Red Bull)
10º Pierre Gasly (Alpine)
11º Nico Hulkenberg (Audi)
12º Liam Lawson (Racing Bulls)
13º Oliver Bearman (Haas)
14º Carlos Sainz (Williams)
15º Esteban Ocon (Haas)
16º Alexander Albon (Williams)
17º Arvid Lindblad (Racing Bulls)
18º Fernando Alonso (Aston Martin)
19º Lance Stroll (Aston Martin)
20º Valtteri Bottas (Cadillac)
21º Sergio Pérez (Cadillac)
22º Gabriel Bortoleto (Audi)