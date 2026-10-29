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AUTOMOBILISMO Kimi Antonelli pode se tornar campeão mais jovem da F1 no GP do México O jovem piloto pode ser o primeiro italiano a conquistar o título em mais de 70 anos

Com apenas 20 anos, Kimi Antonelli pode se tornar o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 no próximo domingo (1º), quando será disputado o Grande Prêmio do México, o que também o tornaria o primeiro italiano a conquistar o título em mais de 70 anos.

Para isso, Antonelli precisa terminar a prova no Autódromo Hermanos Rodríguez entre os nove primeiros.

No domingo, o italiano terá 20 anos e 68 dias. Se for campeão, o piloto da Mercedes tomará o recorde do alemão Sebastian Vettel, que tinha 23 anos e 134 dias quando ganhou o primeiro de seus quatro títulos, em 2010.

"Estou muito empolgado. Adoraria garantir o título com categoria, com um grande resultado", disse Antonelli na semana passada, antes do GP dos Estados Unidos, no qual recebeu a bandeirada em primeiro lugar.

Em apenas sua segunda temporada na F1, o jovem piloto está muito perto de uma conquista que a Itália espera há mais de sete décadas.

O último campeão do país na categoria máxima do automobilismo foi Alberto Ascari, com os títulos de 1952 e 1953.

O primeiro piloto a vencer o Mundial de F1 também foi um italiano: Giuseppe Farina, na temporada inaugural de 1950.

Hamilton se rende a Kimi

Ao dominar a temporada de 2026 com nove vitórias, Antonelli lidera a classificação com 365 pontos.

O vice-líder, mas bem atrás, é seu companheiro de Mercedes, o britânico George Russell, com 242 pontos.

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, é o terceiro com 241 pontos.

Restam cinco etapas para o fim do campeonato. Com um máximo de 125 pontos ainda em disputa, as chances de ambos os britânicos serem campeões são remotas.

Para Antonelli, bastaria terminar em nono lugar no México para chegar a 367 pontos e conquistar o título matematicamente. No entanto, ele quer a vitória.

Com sete títulos em seu currículo, Hamilton sabe que a disputa está perdida e reconhece que Antonelli "merece ser campeão".

O britânico de 41 anos lembrou que em 2024, quando ainda corria pela Mercedes, o jovem italiano já despontava para um futuro brilhante enquanto era piloto de testes da escuderia alemã.

"Kimi estava perto da equipe, ele nos acompanhava bastante", relembrou Hamilton, também na semana passada. "Eu sabia quem ia me substituir".

Antonelli pode ser o quinto piloto da F1 a garantir o título na capital mexicana, depois dos britânicos John Surtees (1964), Graham Hill (1968) e Hamilton (2017 e 2018), e do neozelandês Denny Hulme (1967).

Verstappen na briga pelo pódio

Por sua vez, Max Verstappen (Red Bull) tentará somar o máximo possível de pontos. Ele é o maior vencedor da história do GP do México, com cinco vitórias, e quer terminar a temporada no pódio da classificação.

O tetracampeão holandês é o quarto colocado no campeonato com 236 pontos.

Outro ingrediente do fim de semana será o retorno do mexicano Sergio Pérez ao Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez voltou à F1 nesta temporada para correr pela estreante Cadillac, após deixar a Red Bull no final de 2024.

O piloto de 36 anos, que estreou na categoria em 2011, vai disputar em casa seu GP de número 300.

"Foi estranho ver o Grande Prêmio do México de casa. Foi muito difícil para mim, lembrei de todas as emoções que vivenciei", disse Pérez em entrevista coletiva nesta semana.

Programação do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

15h30-16h30: Treino livre 1

19h00-20h00: Treino livre 2

- Sábado:

14h30-15h30: Treino livre 3

18h00-19h00: Classificação

- Domingo

17h00: Corrida (71 voltas)

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