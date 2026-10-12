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AUTOMOBILISMO Kimi Antonelli pode ser campeão do Mundial de Fórmula 1 no próximo GP, no Texas Líder do Mundial, Antonelli ampliou sua vantagem sobre o vice-líder George Russell, de 84 para 102 pontos

Max Verstappen venceu de ponta a ponta o GP de Singapura, no circuito de rua de Marina Bay, conquistando sua segunda vitória seguida na Fórmula 1 desta temporada.

O piloto da Red Bull teve problemas na comunicação via rádio, mas mesmo assim dominou a corrida. Ele nunca havia vencido a etapa de Marina Bay. Charles Leclerc foi segundo pela Ferrari e Kimi Antonelli foi o terceiro pela Mercedes.

Singapura era uma duas pistas do atual calendário da F-1 em que Verstappen nunca havia vencido. Agora, resta apenas Madring, novo palco do GP da Espanha e que estreou na categoria em 2026.

O holandês agora soma 73 vitórias na carreira, com a Red Bull, tornando-se o segundo piloto com mais triunfos pela mesma equipe. Ele superou Michael Schumacher, que venceu 72 vezes com a Ferrari, e está atrás de Lewis Hamilton, dono de 84 vitórias só pela Mercedes. Para completar, ele passou Leclerc e agora ocupa o quarto lugar no campeonato de pilotos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto abandonou logo na oitava volta com problemas no câmbio da Audi. Ele estava em 17º, depois de perder duas posições na largada e ser ultrapassado também por George Russell, que largou em 19º devido a uma punição pela troca de motor.

O time, no entanto, marcou pontos mais uma vez no final de semana com Nico Hulkenberg, que chegou na oitava colocação, somando mais três pontos no Mundial.

O líder Antonelli ampliou sua vantagem sobre o vice-líder George Russell, de 84 para 102 pontos.

O inglês trocou o motor após a quebra sofrida há uma semana no GP do Bahrein na Malásia; por isso, largou do fundo do grid e só avançou até o nono lugar.

Kimi agora faz as contas para o que pode ser seu primeiro título: ele teria que vencer o GP dos Estados Unidos, e Russell, não pontuar.

A prova vai ser realizada no dia 25 de outubro, no Circuito das Américas (COTA), em Austin.

O resultado em Marina Bay levou o piloto da Mercedes aos 340 pontos na tabela, contra 238 do vice-líder George Russell – apenas o nono colocado na prova em Singapura. Com isso, a vantagem do jovem de 20 anos no topo da classificação é de 102 pontos, a maior do ano até aqui.

Para ser campeão, Antonelli precisa terminar a corrida em Austin com 125 pontos de vantagem sobre seus rivais; É esta a quantidade de pontos que estará em disputa até o fim do ano quando a corrida em solo americano acabar.

Além de Russell, outros quatro pilotos ainda têm chances matemáticas de saírem com o título: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris.

Como precisaria aumentar a vantagem em 23 pontos, Antonelli só tem chance de ser campeão em Austin se vencer a corrida, o que lhe daria mais 25 e o levaria a 365 pontos. Neste caso, ele também precisa contar com resultados negativos de seus principais rivais.

Russell só poderia terminar na nona posição ou abaixo. Assim, somaria no máximo dois pontos e, na melhor das hipóteses, iria a 240 – neste caso, a distância entre eles subiria para os exatos 125 pontos em disputa até o fim do ano.

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