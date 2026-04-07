Kimi Antonelli vai aproveitar pausa forçada da Fórmula 1 para continuar nas pistas

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Líder do Mundial de Pilotos com 72 pontos e vindo de vitórias seguidas no Japão e na China, o italiano Andrea Kimi Antonelli planeja aproveitar essa pausa forçada no calendário da Fórmula 1, por conta do cancelamento das corridas na Arábia Saudita e Bahrein, para continuar nas pistas.



Em meio aos compromissos estabelecidos pela Mercedes neste período, ele afirmou que pretende desenvolver suas habilidades em "outros horizontes" e manifestou o desejo de fazer uma corrida de Endurance.



"Farei um teste na GP2, depois um teste com a Pirelli e alguns dias no kart", afirmou o jovem piloto em entrevista à Sky Sports Itália.

Na conversa, ele manifestou ainda o desejo de guiar um GT. "Mas isso ainda não é certo. Mas definitivamente, essa será uma pausa cujo foco principal será a pista, o simulador, o trabalho em casa e o treinamento físico", completou.



De acordo com o site Motorsports, Antonelli, assim como George Russell, e os dois pilotos da McLaren, vão para Nurburgring na próxima semana para cumprir períodos de testes nos dias 14 e 15 de abril.



Diante desse período de pausa no calendário da modalidade, a próxima etapa da Fórmula 1 está marcada para o dia 3 de maio, quando acontece o GP de Miami, nos Estados Unidos.



As provas que estavam marcadas para a Arábia Saudita e o Bahrein foram canceladas por causa dos conflitos bélicos que atingem o Oriente Médio. Diante do clima de insegurança na região, a organização da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu tirar as duas corridas do calendário.

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