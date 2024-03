A- A+

futsal Kings League: entenda o que é o torneio organizado por Piqué com Neymar, Falcão e Gaules Sucesso entre os jovens, o torneio de futebol de 7 com ex-jogadores e streamers tem sido apontado como um potencial rival do futebol tradicional

O ex-zagueiro Gerard Piqué e o streamer espanhol Ibai Llanos são os criadores do Kings World Cup, um torneio de futebol society, com 7 jogadores de cada lado, que conta com streamer famosos e ex-jogadores. Esta é a primeira vez que o evento vai ter uma edição mundial, sediada no México, com a participação de 32 equipes: 10 da Espanha, 10 das Américas e 12 convidados de países diferentes. E está atraindo milhares de pessoas para as suas redes sociais e transmissões ao vivo e já foi alvo de incômodo até do presidente da LaLiga, Javier Tebas.

Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

A competição ocorrerá entre os dias 26 de maio e 8 de junho e conta com a primeira fase em sistema suíço, ou seja, 40 duelos diretos e as etapas seguintes com disputas desde as oitavas de finais até a grande final pelo título. O vencedor é coroado como “King”, leva para casa o prêmio de US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões) e a taça do torneio.

Duas equipes brasileiras já foram confirmadas para o evento esportivo. Uma delas é a G3X FC, comandada pelo streamer Alexandre Borba Chiqueta, mais conhecido como Gaules, que tem mais de 4 milhões de seguidores na Twitch.

A outra é a FURIA FC, liderada pelo streamer Allan Rodrigues, conhecido como ‘O Estagiário’ e pelo ídolo do futsal, Falcão. Neymar será um dos apoiadores da equipe. Tanto a FURIA, quanto a G3X se destacam na área de eSports.

Veja também

futebol alemão Federação Alemã nega contatos para que Klopp seja treinador