Kings League: futebol da nova geração atrai amantes de games e vira diversão familiar

A- A+

A Kings League Brazil prometeu e entregou não só gols, como muito entretenimento do início ao fim da competição. A grande final desse domingo, entre a Fúria FC e Dendele FC, terminou empatada em 5 a 5 no tempo normal e foi resolvida nos shootouts em 2 a 1 para a Fúria.



As equipes se enfrentaram na primeira rodada e também acabaram a partida com muitos gols em campo (6 a 2), embora o equilíbrio do segundo jogo tenha tornado a partida muito mais eletrizante. Foram 40.027 pessoas lotando o estádio do Allianz Parque, em São Paulo, maior público do ano.

— É a sensação de muita alegria e felicidade. Ver o futebol alcançando as novas gerações de uma forma diferente, com esse entretenimento — diz o presidente da organização no Brasil, Káká.





Favorita durante toda a competição, a Fúria, presidida por Neymar e o empresário Cris Guedes, encontrou um novo Dendele nesta final. Os azarões da competição, presididos pelos streamers Luqueta e Paulinho O Loko, chegaram na final em uma crescente após eliminarem equipes que no papel eram superiores.



Com um comprometimento tático na marcação e contra ataques rápidos, eles surpreenderam o time da Fúria logo no início ao dobrarem marcação no artilheiro da liga, Leleti. No entanto, o talento individual da Fúria pesou. Com o melhor do mundo no fut7 em campo, Lipão, que brilhou com dois gols.

— A gente sabia que seria um jogo forte, Dendele vinha em uma crescente. Nosso time ficou um pouco nervoso no início, mas sabíamos que daria — diz o presidente da Fúria, Cris Guedes, em coletiva pós-jogo.

Dentro e nos entornos do Allianz Parque, os jovens fizeram com que os uniformes dos quatro grandes fossem substituídos por preto e azul, as cores da Fúria e Dendele, respectivamente.

— Eu normalmente coloco 100 mil nas lives das nossas partidas, mas ver mais de 30 mil pessoas aqui mexeu comigo — diz o streamer Coringa.

No caso da Fúria, uma equipe criada há mais de sete anos para os e-sports, a torcida do futebol chegou preparada com canções provocando o rival e exaltando o talento da equipe: com “olê, olê, Leleti”, para o atacante que foi artilheiro e melhor jogador da competição.

No caso de Fernando Lourenço, de 28 anos, ele se destacou na torcida por ter um uniforme azul e preto da equipe, da época em que ela atuava apenas nos jogos online como Counter Strike.

— No CS (Counter Strike) eu sou Fúria, eles despontaram muito rápido no game, mas na Kings eu torço mesmo pela G3X, do Gaulês, mas como foram desclassificados, eu passei a torcer pela Fúria — Diz Lourenço.

No entanto, nem todos tinham os uniformes das equipes e “caçaram” roupas para se integrar com o novo time do coração. Foi o caso dos quatro amigos Samuel Neto (16 anos), Felipe Mendes (16 anos), João Marcos (19 anos) e Eduardo Arruda (18 anos). Cada um usou uma camisa diferente, mas todas azuis.

— Era o que tinha no armário. Eu queria vir, mas não tinha uniforme do time. Eu assistia desde o início da competição, torço para o Dendele porque gosto muito do Paulinho O Loko, acompanho as lives dele direto e tinha que vir com a cor do time — diz Neto. — No meu caso, eu torcia pela G3X, porque gosto muito do presidente do clube, Gaulês, mas como caiu na fase anterior, eu escolhi o Dendele também porque acho que a Fúria já está muito forte e tem muitas estrelas — argumenta Arruda.

No caso dos irmãos Matheus e Bruno dos Santos, de 18 e 30 anos, respectivamente, a escolha das camisas azuis rendeu uma inusitada união entre Brasil e Argentina. O irmão mais velho relata que conheceu o esporte por conta do caçula e passou a assistir com ele.

— A juventude está na Kings League, ele que começou a me mostrar. Aí comecei a assistir com ele e quando vi que teria a final eu o avisei que traria. Ainda mais sabendo que o Paulinho O Loko estaria aqui, porque meu irmão é fã dele.

Se, em um passado recente, os games eram motivos de briga entre pais e filhos, por conta de um distanciamento da relação, a Kings League mostrou que é possível realizar essa união. Maurício Gimenez, de 60 anos, viu o seu neto Leonardo (13 anos) fomentar uma saída familiar do final de semana, com a final.

— Eu adorei a competição e isso me fez conhecer o Allianz Parque, pois sou palmeirense, mas admito não ter costume de vir assistir jogos.

Shootouts

Tal qual a entrada de um personagem de videogame selecionado pelo gamer, o torneio de shootouts realizado antes da final, trouxe uma entrada cinematográfica para os participantes da disputa. Os times que não chegaram à final tiveram uma disputa em rodadas que levou desde Luva de Pedreiro (que fez a torcida vibrar ao acertar uma cavadinha) a Zé Roberto e vários influenciadores de destaque no meio digital, como Toguro. Ao final, a G3X ganhou a disputa.





Entrada de participantes do shootout — Foto: Divulgação

Neymar dividido entre o Santos e a Fúria

Logo após a competição, Neymar cruzou o campo e foi ovacionado pelas duas torcidas. Entre muitas celebridades, a presença do jogador foi a mais incerta. Isso, porque horas antes, o Santos teve um clássico contra o Corinthians, no Pacaembu, que terminou com a derrota do Peixe por 1 a 0.

Assim como nas dinâmicas do jogo, não havia momentos de pausa para o entretenimento da arquibancada. E para abrir o jogo e animar mais o público, houve um show do MC Hariel, presidente da FunkBol.

Outras celebridades fizeram parte da lista de peso presente no local. Desde a medalhista olímpica no judô, Beatriz Sousa, ao pentacampeão mundial, Cafú, que lançou o dado para descobrir quantos jogadores de cada equipe ficariam nos últimos dois minutos do primeiro tempo — e que animou o público quando caiu em uma disputa “X-1", favorita dos torcedores por ser um mano a mano de jogadores de linha.

— O viciado, na verdade, é o meu marido. Ele assiste tudo, mas eu também gostei bastante. A parte mais divertida para mim é a do dado — diz a judoca, que não descarta a ideia de ter um time na competição. — Quem sabe um dia, eu só conheci esse ano. A dinâmica levou a três gols e fez a Fúria virar o placar do primeiro tempo.

A dinâmica levou a três gols e fez a Fúria virar o placar do primeiro tempo.

Agora é rumo França. Além do campeão nacional, o Mundial de clubes da Kings League contará com a presença do vice e as outras duas equipes que se classificaram para as quartas-de-final: Fluxo FC e Desimpedidos GOTI. O campeonato acontecerá entre os dias 1 e 14 de junho, na França.

— A Espanha tem times fortes, a França, por ser time da casa também. Mas a gente vai dar trabalho — diz Cris Guedes.

Com duas semanas para o início do mundial, Leleti já pensa nos próximos jogos.

— Vamos comemorar hoje, mas não teremos muito tempo, a gente tem que estar pronto. Vai ser só uma semaninha para descansar e depois ir direto para a França — diz o atacante.

Veja também