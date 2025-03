A- A+

comitê olímpico internacional Kirsty Coventry é eleita nova presidente do Comitê Olímpico Internacional Bicampeã olímpica, Conventry, era a mais jovem entre os sete candidatos e venceu o primeiro turno da votação com maioria absoluta

A ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry será a primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), depois de ter sido eleita para suceder o alemão Thomas Bach nesta quinta-feira (20), ao término da 144ª Sessão do organismo em Costa Navarino, na Grécia.

Bicampeã olímpica (sete medalhas no total), Conventry, de 41 anos, era a mais jovem entre os sete candidatos e venceu o primeiro turno da votação com maioria absoluta. Ela também será a primeira pessoa africana a presidir o COI.

No início da tarde, Bach, que deixará o cargo oficialmente no dia 23 de junho depois de 12 anos de mandato, anunciou o nome de sua sucessora à frente da organização esportiva mais poderosa do mundo.

"Este é um momento extraordinário. Quando eu era uma menina de nove anos, nunca poderia imaginar que estaria um dia aqui para contribuir com este nosso incrível movimento", declarou Coventry após o anúncio de sua vitória.

"Esta não é só uma grande honra, mas também um lembrete para cada um de vocês de que eu vou liderar esta organização com muito orgulho, com nossos valores, e espero, com muita confiança, que todos vocês se sintam orgulhosos da decisão que tomaram", acrescentou a nova presidente aos membros do COI.

Coventry, que era vista por muitos como a favorita de Bach para sua sucessão, superou no primeiro turno outros seis candidatos, entre eles o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, e o espanhol Juan Antonio Samarach Salisach Jr, filho do ex-presidente do COI de 1980 a 2001, Juan Antonio Samaranch.

