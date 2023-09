A- A+

Esportes Kleber Gladiador agride homem em posto de combustível: 'agi em legítima defesa' Ex-jogador e atual comentarista disse que irá provar inocência 'assim que for intimado'

O ex-jogador e atual comentarista de futebol Kleber Giacomazzi (conhecido como “Gladiador”) se envolveu em uma briga e agrediu um homem em uma loja de conveniência de um posto de combustível em São Paulo. Imagens capturadas por câmeras de segurança do local mostram o momento em que ele parte em direção à vítima, que está no interior da loja, recua, mas ainda assim leva um soco de Kleber.

O caso ocorreu no dia 3 de setembro, mas agora, após a repercussão do caso, Kleber foi às redes sociais comentar o caso. Ele se defendeu e afirmou que agiu “em legítima defesa” e tem “testemunhas que corroboram com [essa] versão dos fatos”.

“[...] Fui agredido por 3 pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário(a) do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, de minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provar às autoridades, assim que for intimado a prestar esclarecimentos”, publicou o comentarista em suas redes sociais.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não deu um retorno.

