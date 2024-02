Kleber Gladiador: por onde anda ex-jogador que processa colegas após ter sido chamado de "bandido"

A- A+

Após ter sido chamado de “bandido” pelo lateral Souza e pelo meia Renan em um podcast, o ex-atacante Kleber Giacomazzi, conhecido como Gladiador, decidiu processar os ex-colegas da época do São Paulo, como noticiou a coluna de Ancelmo Gois, nesta quarta-feira. Atualmente com 40 anos, Gladiador tem histórico problemático de envolvimento em polêmicas e confusões.

Durante a entrevista ao podcast, os jogadores afirmaram que Kleber era “bandido”. Segundo Renan, “bandido em todos os sentidos”. A princípio, a Justiça de SP negou o pedido de indenização de R$ 30 mil contra cada um dos participantes do podcast.

Hoje em dia, o ex-jogador é comentarista esportivo em programas de televisão. Recentemente, em setembro de 2023, se envolveu em uma briga e agrediu um homem em uma loja de conveniência de um posto de combustível em São Paulo.

Imagens capturadas por câmeras de segurança do local mostram o momento em que ele parte em direção à vítima, que está no interior da loja, recua, mas ainda assim leva um soco de Kleber.

O ex-jogador segue atrás do homem, que consegue fugir da loja. Kleber, então, é contido por uma outra pessoa que estava no local. É possível ver que, antes, um outro homem, de camisa branca, impediu que outras pessoas impedissem que o ex-jogador fizesse a agressão.



O caso ocorreu no dia 3 de setembro, mas agora, após a repercussão do caso, Kleber foi às redes sociais comentar o caso. Ele se defendeu e afirmou que agiu “em legítima defesa” e tem “testemunhas que corroboram com [essa] versão dos fatos”.

“[...] Fui agredido por 3 pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário(a) do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, de minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provar às autoridades, assim que for intimado a prestar esclarecimentos”, publicou o comentarista em suas redes sociais.

Pensão alimentícia

Em junho do mesmo ano, Kleber teve ordem de prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul por não pagar pensões alimentícias para uma de suas filhas.

Na época, foi divulgado que Kleber não arcava com o compromisso há mais de um ano, e a dívida já chegava a aproximadamente R$ 116 mil.

Em 2014, o ex-jogador protagonizou outras duas polêmicas: a primeira, em janeiro daquele ano, foi uma briga na qual Kleber e Paulinho se envolveram na saída de uma boate em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A outra, em agosto, foi uma denúncia por agressão contra o zagueiro Gustavo, do Vila Nova-GO, em uma partida disputada no Mané Garrincha, em Brasília. Pelas imagens da transmissão, foi possível ver o atacante, que atuava no Vasco, empurrando o rosto do adversário na saída para o vestiário.

O jogador foi denunciado no artigo 254-A. Na época, ele já vinha atuando sob efeito suspensivo, após ser punido por um problema semelhante em partida contra o Paraná. Depois da confusão com Gustavo, o atacante minimizou o caso.

— É futebol, não dá para dar bom dia, boa tarde, amigo, obrigado. Acontece desentendimento. Quem está de fora tem que saber que é futebol, é normal. Depois do jogo a gente conversa e se entende – declarou, na ocasião.

