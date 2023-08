A- A+

Transferência Klopp confirma acordo com Brighton por Caicedo em transferência recorde da Premier League O meia está dividido entre o Liverpool e o Chelsea

O técnico do Liverpool Jürgen Klopp confirmou nesta sexta-feira (11) um acordo com o Brighton para contratar o meia Moisés Caicedo, uma operação avaliada em 139,43 milhões de dólares (cerca de R$ 681 milhões pela cotação atual), segundo a mídia inglesa, o que tornaria o equatoriano a contratação mais cara da história da Inglaterra.

O volante de 21 anos, que chegou aos 'Seagulls' em 2021, disputou apenas cinquenta jogos na Premier League, mas a sua contratação gerou uma disputa nas últimas semanas entre os seus dois principais pretendentes, Chelsea e Liverpool.

"Posso confirmar que temos um acordo com o clube (Brighton)", declarou Klopp nesta sexta-feira durante a coletiva de imprensa antes do primeiro jogo da temporada, justamente contra o Chelsea, no domingo (13), em Londres.

A operação ainda não foi fechada já que o jogador "tem dúvidas" sobre seu futuro destino, segundo a Sky Sports.

O Brighton optou pela oferta mais alta, dos 'Reds', que colocaram 110 milhões de libras em cima da mesa, cerca de 127 milhões de euros, segundo vários meios de comunicação ingleses.

Caso a transferência se confirme, Caicedo vai se tornar a maior transferência da história da Premier League, à frente do argentino Enzo Fernández, 106,8 milhões de libras (R$ 663 milhões) pagas pelo Chelsea ao Benfica em 2023, do inglês Declan Rice, 105 milhões de libras (R$ 652 milhões) pagas pelo Arsenal para o West Ham em 2023, e seu compatriota Jack Grealish, 100 milhões de libras (R$ 621 milhões) pagas pelo Manchester City ao Aston Villa em 2021.

O Brighton obteria um grande retorno econômico por um jogador contratado por 5 milhões de euros em 2021, do Independiente del Valle, do Equador.

O Liverpool precisa de sangue novo no meio-campo após a saída de Jordan Henderson e Fabinho para o poderoso campeonato da Arábia Saudita.

Caicedo poderia se encontrar novamente com o campeão mundial pela Argentina Alexis Mac Allister, ex-Brighton contratado pelo Liverpool em junho.

