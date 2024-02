A- A+

Futebol internacional Klopp confirma lesão grave e Diogo Jota desfalcará Liverpool 'por meses' O atacante português sofreu uma lesão grave no joelho durante a vitória sobre o Brentford

O atacante português Diogo Jota, do Liverpool, sofreu uma lesão grave no joelho durante a vitória sobre o Brentford (4 a 1) no fim de semana e ficará afastado dos gramados 'por meses', anunciou nesta terça-feira (20) o técnico da equipe, Jürgen Klopp.

Jota teve que deixar o campo de maca depois de um companheiro de equipe e um adversário terem caído sobre ele em uma dividida.

"Sobre Diogo, contamos mais em meses" do que em semanas, revelou Klopp sobre o tempo de recuperação do jogador, em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Luton pelo Campeonato Inglês.

"Não poderia dar o tempo exato, embora quisesse", acrescentou o treinador.

O jovem Curtis Jones também se machucou no jogo contra o Brentford, mas até o momento não se sabe a gravidade da lesão.

E o atacante uruguaio Darwin Núñez foi substituído no intervalo depois de "ter notado algo", segundo as palavras de Klopp no sábado.

Estas lesões chegam em um mau momento para o Liverpool, que terá três jogos em oito dias: na quarta-feira contra o Luton, pelo Inglês; domingo, contra o Chelsea na final da Copa da Liga, e em 28 de fevereiro contra o Southampton, pela Copa da Inglaterra.

Outros três jogadores importantes estão no departamento médico do clube, sem prazo de retorno estimado: o goleiro brasileiro Alisson, o lateral Trent Alexander-Arnold e o meio-campista Dominik Szoboszlai.

