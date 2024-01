Klopp diz que gostaria que Salah e Endo não passassem da fase de grupos dos torneios continentais

A- A+

A chegada de alguns torneios continentais no futebol mundial, neste começo de ano, desfalcarão vários clubes europeus, como é o caso do Liverpool. Líder da Premier League, os ingleses perderão o astro egípcio Mohamed Salah, que irá disputar a Copa Africana das Nações, e o japonês Wataru Endo, que irá para a Copa da Ásia. Sincero sobre os desfalques, o treinador alemão Jurgen Klopp brincou, dizendo que gostaria muito que seus jogadores fosses eliminados cedo e voltassem o quanto antes.

- Se eu desejasse "boa sorte", seria uma mentira. Não, obviamente, eu faria, mas, de um ponto de vista pessoal, eu ficaria muito feliz se eles fossem eliminados já na fase de grupos. Porém, provavelmente, não será possível. Tudo bem. Eles podem ser campeões também. Então, boa sorte, até logo, e voltem saudáveis. Vamos lidar com isso - disse Klopp, em coletiva.

O Liverpool está na ponta do Campeonato Inglês após 20 rodadas, com 45 pontos, três a frente do vice-líder Aston Villa. Neste período, não poderá contar com seu grande artilheiro da temporada, Salah, que já marcou 14 gols no campeonato. Além disso, Endo também se tornou peça importante no meio do clube inglês.

A partir de janeiro, os Reds passam a disputar três competições (Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra também fazem parte do calendário) e precisam de força máxima. Na última edição da CAN, os desfalques de Salah e do senegalês Sadio Mané (hoje, no Al-Nassr) também foram sentidas.

A Copa Africana das Nações começa no próximo dia 13 e vai até 11 de fevereiro. O Egito sempre é uma das equipes favoritas e tem chance de chegar longe. A estreia de Salah e companhia acontece no dia 14, às 14h (de Brasília), em partida contra Moçambique.

Já a Copa da Ásia começa no dia 12 e vai até 10 de fevereiro, um período similar. Endo é o capitão do Japão, que também joga no dia 14, às 8h30, contra o Vietnã, e tem iguais condições de favorito no seu continente.

