Ponto final Klopp encerra polêmica com Salah após discussão no Liverpool: "Nos conhecemos há muito tempo" O treinador e o craque egípcio tiveram um desentendimento contra o West Ham

O técnico alemão Jürgen Klopp colocou um ponto final na polêmica em torno de seu relacionamento com o atacante egípcio Mohamed Salah, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (3).

O fato ganhou repercussão após jogador e treinador serem flagrados em uma áspera discussão à beira do campo no jogo em que o Liverpool empatou com o West Ham pelo Campeonato Inglês.

"Está tudo completamente resolvido. Não há nenhum problema. Nos conhecemos há muito tempo e respeitamos um ao outro, tanto que não há problema. Estamos bem e não tem outra história", afirmou o treinador.

Em clima de despedida do Liverpool, já que o comandante não vai renovar o contrato com o clube inglês, o comandante destacou ainda a longa relação que tem com o jogador. "Temos uma longa história aqui."

A exemplo de Klopp, Salah também pode deixar a equipe ao final da temporada. O jogador tem ofertas de times da Arábia Saudita e ficou de analisar as propostas. O Liverpool se distanciou da briga pelo título na Inglaterra após empatar com o West Ham e ocupa atualmente a terceira colocação com 75 pontos.



