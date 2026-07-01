A- A+

Futebol Klopp está aberto a assumir o cargo de técnico da seleção da Alemanha, diz jornal Jürgen Klopp está disposto a assumir a responsabilidade de resgatar o futebol local na função de treinador da seleção

A inesperada queda da Alemanha na Copa do Mundo e as críticas em torno do trabalho de Julian Nagelsmann já sinalizam uma troca de comando na equipe nacional.

Segundo informações do jornal "The Telegraph", Jürgen Klopp está disposto a assumir a responsabilidade de resgatar o futebol local na função de treinador da seleção.



De acordo com o periódico, o ex-técnico do Liverpool foi procurado informalmente por pessoas ligadas à Federação Alemã de Futebol (DFB) para discutir a possibilidade de uma mudança de ciclo. A oferta agradou Klopp, que se interessou pelo projeto.

Sem comandar uma equipe desde maio de 2024, quando deixou o time inglês após um período de nove anos, Klop vinha trabalhando como comentarista de TV e fez severas críticas ao desempenho da seleção da Alemanha na Copa do Mundo.



De acordo com a proposta, o experiente treinador teria um ciclo a cumprir que inclui comandar o país no próximo mundial.

O treinador aceita o desafio, mas quer estabelecer uma nova forma de trabalho. Ele não deseja cumprir uma rotina tradicional de observação presencial de partidas dos clubes em todos os finais de semana.

Neste novo modelo, Klopp quer contar com o apoio de toda comissão técnica para realizar este monitoramento a fim de reduzir o número de deslocamentos.



Em meio ao clima de incerteza, Julian Nagelsmann, pelo menos por enquanto, continua na função de treinador. Na condição de uma das favoritas ao título, a Alemanha iniciou a Copa de forma empolgante ao aplicar uma goleada de 7 a 1 sobre Curaçao.

Depois de derrotar a Costa do Marfim na rodada seguinte (2 a 1), a decepção veio na derrota de virada para o Equador (2 a 1) na última partida da fase de grupos.



Na segunda fase, a decepção veio com a eliminação para o Paraguai. Após empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a equipe europeia acabou superada na disputa por pênaltis (4 a 3) e se despediu de forma melancólica do Mundial.

Veja também