Futebol Internacional Klopp explode contra os torcedores do Liverpool: "Vocês podem parar de cantar essa música de merda?" O Liverpool conquistou uma vitória sólida por 3 a 1 sobre o Bournemouth, comandado por Iraola, no Anfield, pela Premier League, com gols de Luis Díaz, Salah e Diogo Jota.

Quando o Liverpool conseguiu se destacar com uma vantagem de dois gols (3-1), os apaixonados torcedores dos Reds entoaram a canção 'I Feel Fine' dos Beatles, uma melodia dedicada a Jurgen Klopp, entretanto, o treinador alemão não reagiu muito bem.

Um momento capturado em uma imagem que se tornou viral nas redes sociais mostra Klopp visivelmente contrariado, com seus gritos audíveis acima da multidão, exclamando, "Vocês podem parar de cantar essa merda? Podem parar!", exclamou o treinador.

Jurgen Klopp já havia solicitado anteriormente aos torcedores do Liverpool que não cantassem a música durante as partidas. Em maio deste ano, ele apelou aos fãs do Liverpool para adiarem sua homenagem musical até após os jogos, afirmando: "Eu tenho que dizer agora, amo todos eles, mas minha música (I Feel Fine), por favor, não a cantem".

“Se você quiser cantá-la, cante-a depois do jogo em bares, onde quer que seja. Porque é sempre como se o jogo tivesse acabado. Estamos vencendo por 3 a 0 e eu ouço "Estou tão feliz que Jurgen está vermelho." - em alusão à principal cor e apelido do time - O jogo não acabou!", desabafou Klopp.

Evidentemente, parece que Klopp não deseja que 'I Feel Fine' seja cantada durante os jogos por motivos supersticiosos, embora ele também tenha ficado frustrado com os cânticos, pois eles sinalizavam uma sensação prematura de vitória, criando um clima relaxado. Isso contrastava com a mensagem motivacional que ele desejava transmitir aos seus jogadores.

Letra da versão I Feel Fine que os torcedores do Liverpool dedicam a Jurgen Klopp:



I'm so glad that Jurgen is a Red. (Estou tão feliz que Jurgen é um 'Red')

I'm so glad he delivered what he said. (Estou tão feliz que ele entregou o que disse)

Jurgen said to me, you know. We'll win the Premier League, you know. He said so. (Jurgen me disse, você sabe. Nós vamos ganhar a Premier League, você sabe. Ele disse isso)

I'm in love with him and I feel fine. (Estou apaixonado por ele e me sinto bem)





