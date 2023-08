A- A+

Mercado da bola Klopp fecha as portas para uma eventual saída de Salah, porém, nenhuma proposta oficial foi feita O clube saudita Al-Ittihad teria demonstrado interesse no atacante

O técnico do Liverpool Jurgen Klopp garantiu nesta sexta-feira (25) que seu time não recebeu nenhuma proposta por Mohamed Salah e foi taxativo ao descartar qualquer possibilidade de saída do atacante egípcio, quando perguntado sobre um suposto interesse do clube saudita Al-Ittihad pelo jogador.

"Do nosso ponto de vista não há nada a dizer. Mohamed Salah é um jogador do Liverpool, é, foi e será essencial para nós. Se houvesse qualquer coisa, a resposta seria 'Não'", declarou o alemão na coletiva de imprensa.

Para Klopp, Salah está "100%" comprometido com os Reds e não há nada a discutir a esse respeito. "Minha filosofia é refletir sobre um problema quando ele existe. Não há nada por enquanto".

O egípcio de 31 anos renovou contrato em julho do ano passado até junho de 2025. O Al-Ittihad estaria, no entanto, preparando uma oferta exorbitante, depois de já ter contratado durante a atual janela, Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho entre outros.

O mercado de transferências termina no dia 20 de setembro para a Saudi Pro League, três semanas após o encerramento na Inglaterra (1º de setembro), o que preocupa Klopp. Os clubes europeus podem perder jogadores sem poder substituí-los até o mercado de inverno.

"Agora temos esse problema. Pode ter sido o mesmo com a Rússia antes, houve um período de transferências diferentes, mas não foram valores tão absurdos", disse o treinador do Liverpool. "É um desafio para todos e temos que aprender a conviver com isso. As autoridades deveriam esclarecer as coisas, que as transferências ocorram ao mesmo tempo, mas não tenho certeza se elas querem isso".

