FUTEBOL INTERNACIONAL Klopp lamenta perder o atacante Diogo Jota por lesão no Liverpool em reta decisiva da temporada Atacante levou uma pancada na última partida e ficará pelo menos duas semanas no departamento médico

Jürgen Klopp tinha tudo para abrir a semana celebrando a volta das vitórias no Campeonato Inglês e nova motivação para a acirrada disputa do título com Arsenal e Manchester City. Mas, com cara de poucos amigos, revelou que perdeu importante peça pelas próximas duas semanas, por lesão: o atacante português Diogo Jota.

O jogador já havia desfalcado o Liverpool por quase dois meses por causa de lesão no joelho. Retornou bem, até fez um gol nos 3 a 1 diante do Fulham, mas novamente será ausência após levar uma pancada no domingo. Serão ao menos duas semanas entregue ao departamento médico.

"Infelizmente, o Diogo fez o gol e sentiu um pouquinho. E agora descobrimos que é um pouquinho mais. Ele ficará afastado por duas semanas", lamentou o treinador na véspera do jogo com o Everton, fora de casa. No sábado o timer visita o Wset Ham mais uma vez sem o português, que vai correr contra o tempo para retornar diante do Tottenham, dia 5 de maio, em Anfield.

Restam cinco rodadas para o término do Campeonato Inglês e o Liverpool ocupa a terceira posição, atrás do líder Arsenal e do segundo colocado Manchester City, que tem um jogo a menos. Ambos chegaram para a 34ª rodada separados por dois pontos.

Ciente que terá de melhorar o desempenho como visitante - faz dois duelos longe de Anfield -, o treinador espera manter o bom retrospecto no clássico com o Everton, do qual ganhou 11 vezes em Goodison Park dirigindo o Liverpool.

"São jogos sempre difíceis, principalmente lá. Mas temos um histórico muito bom e é um jogo muito importante para nós", ressaltou. "Não estamos onde gostaríamos (na tabela), mas queremos vencer todos os jogos e vamos tentar. Sabemos que é difícil e devemos saber lidar com os contratempos."





