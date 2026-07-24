A- A+

Futebol Internacional Klopp manda recado após assumir a Alemanha: "Se não deixarem em paz minha família, vou embora" Técnico foi apresentado oficialmente como novo treinador da seleção alemã nesta sexta-feira (24)

Jürgen Klopp foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 24, como novo técnico da seleção da Alemanha. Mais de dois anos depois de comandar o Liverpool pela última vez, o treinador inicia um novo capítulo da carreira à frente da equipe nacional, com contrato para o ciclo que inclui a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.



Na primeira entrevista coletiva após assumir o cargo, Klopp deixou claro que pretende ter autonomia para trabalhar, mas também estabeleceu um limite para sua permanência na seleção.

O alemão afirmou que deixará o posto caso a Federação Alemã perca a confiança em seu trabalho ou se sua família não for respeitada.

"No dia em que vocês não me quiserem mais, basta dizerem. E eu vou embora. Sem indenização. Se amanhã vocês disserem que ele é ruim, eu vou embora. Não basta uma pessoa, teria que ser mais do que isso. Se a Federação Alemã disser que ele é ruim, eu vou embora. Se vocês se comportarem mal e não deixarem minha família em paz, eu vou embora."



Klopp também pediu que eventuais críticas sejam direcionadas ao seu desempenho profissional e afirmou que está disposto a assumir a responsabilidade pelos resultados da equipe. Para o treinador, o novo desafio representa o ponto mais alto de sua trajetória.



"Critiquem-me se algo não funcionar. Estou disposto a trabalhar nisso. O importante é o trabalho. Jürgen Klopp não tem carreira depois da seleção. Este é o ponto alto da minha carreira."

Veja também