Futebol Internacional Klopp na Roma? Agente nega acerto, enquanto imprensa italiana crava 'sim' do alemão Jornal italiano aponta acordo com treinador, que chegaria para assumir cargo deixado por Claudio Ranieri

O futebol europeu foi surpreendido nesta segunda-feira com a notícia de que Jürgen Klopp estaria próximo de assumir o comando técnico da Roma. Segundo o jornal italiano La Stampa, o treinador alemão teria dado o "sim" ao presidente do clube, Dan Friedkin, na noite de domingo, às 22h57 (horário local), pouco após o término da partida entre Roma e Milan (3 a 1), que marcou a saída do comandante Claudio Ranieri.

A publicação também destacou um vídeo divulgado recentemente pelo grupo Friedkin, proprietário da Roma, no qual aparecem monumentos icônicos de Roma cujas iniciais formam a palavra "KLOPP": Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro (San) e Pantheon.

No entanto, o agente de Klopp, Marc Kosicke, negou a informação, afirmando que "as notícias que saíram sobre Jürgen não são verdadeiras".

Klopp, de 57 anos, deixou o Liverpool no final da temporada 2023/24, após nove anos e meio no clube, alegando esgotamento mental. Desde janeiro de 2025, ele ocupa o cargo de Head of Global Soccer no grupo Red Bull, supervisionando projetos futebolísticos da empresa.

A possível chegada de Klopp à Roma ocorre após a despedida de Claudio Ranieri, que assumiu o clube interinamente na temporada 2024/25 e ajudou a equipe a evitar o rebaixamento. Ranieri deve permanecer no clube como consultor, auxiliando na transição para o novo treinador.

