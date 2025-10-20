A- A+

Futebol Internacional Klopp abre brecha para possível retorno ao Liverpool: "Em teoria, é possível" Em entrevista ao podcast The Diary Of A CEO, o alemão afirmou que, embora tenha prometido não dirigir mais nenhum clube inglês, existe possibilidade de voltar à Anfield

Jürgen Klopp voltou a falar sobre o Liverpool - e deixou em aberto uma possibilidade que parecia encerrada. Em entrevista ao podcast The Diary Of A CEO, o atual chefe global de futebol do Grupo Red Bull afirmou que, embora tenha prometido não dirigir mais nenhum clube inglês, um retorno aos Reds "em teoria, é possível".

"Eu disse que nunca mais treinaria outro time na Inglaterra, o que significa que, se for o Liverpool, em teoria é possível. Não sei ao certo, mas amo o que faço agora. Não sinto falta de treinar, ainda treino agora, mas de uma forma diferente. Não sinto falta de ir às coletivas de imprensa três vezes por semana, dar 12 entrevistas por semana", afirmou Klopp.

A declaração reacendeu a esperança da torcida do Liverpool, que segue muito ligada ao treinador. Ídolo em Anfield, Klopp deixou o comando da equipe em julho de 2024 após quase nove anos, período em que conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Copa da Inglaterra.

Agora, o alemão ocupa um cargo executivo no Grupo Red Bull, responsável por supervisionar os projetos esportivos de clubes como RB Leipzig, Salzburg, Bragantino e New York Red Bulls. Segundo ele, a função permite continuar envolvido com o futebol "sem o peso do dia a dia" de um treinador.

Mesmo distante do banco de reservas, Klopp segue acompanhando de perto o desempenho do Liverpool. O time, comandado por Arne Slot, vem de derrota para o Manchester United, por 2 a 1, em Anfield. O resultado deixou a equipe na terceira colocação da Premier League, com 15 pontos.

O Arsenal é quem lidera o campeonato com 19 pontos, seguido pelo Manchester City, com 16. A oscilação recente aumenta a pressão sobre Slot, que tenta manter o estilo ofensivo e a intensidade marcantes da era Klopp.

O próximo compromisso do Liverpool é na quarta-feira (22), às 16h, horário de Brasília, diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa.

