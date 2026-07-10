Klopp revela tentativa do Liverpool por Mbappé: "Transferência mais cara não concretizada"

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Kylian Mbappé poderia ter seguido um caminho diferente no futebol. Em meio ao protagonismo do atacante na Copa do Mundo, o técnico Jürgen Klopp revelou que tentou levar o francês para o Liverpool em 2017, quando o jogador ainda defendia o Monaco.



Segundo Klopp, o clube inglês chegou a montar uma operação para apresentar o projeto ao atacante, que tinha apenas 18 anos na época, mas Mbappé acabou escolhendo o Paris Saint-Germain.



"Foi a transferência não concretizada mais cara em que nós (Liverpool) investimos", afirmou Klopp.

O treinador contou que integrantes do Liverpool viajaram de avião particular até a França para uma reunião com a família do jogador. A estratégia, segundo ele, era evitar exposição durante a negociação.



"Eles pegaram um jato particular em Blackpool e voaram para Nice. A família de Mbappé embarcou na aeronave. Depois voamos em círculos, conversamos com a família, comemos uma boa comida. Foi ótimo, mas Mbappé escolheu o PSG", revelou.



A contratação acabou não acontecendo, e Mbappé permaneceu no futebol francês. O Monaco inicialmente emprestou o atacante ao PSG para atender às regras de fair play financeiro da Uefa e, posteriormente, vendeu o jogador em definitivo por 180 milhões de euros.



Anos depois, Mbappé se consolidou como um dos principais nomes do futebol mundial e vive mais um momento decisivo com a camisa da França.

O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, resultado que colocou a seleção francesa na semifinal da Copa do Mundo.



Com oito gols no torneio, Mbappé divide a artilharia da competição com Lionel Messi, da Argentina. Após o confronto, Klopp e Mbappé se encontraram no gramado e trocaram cumprimentos

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