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Futebol Internacional

Klopp revela tentativa do Liverpool por Mbappé: "Transferência mais cara não concretizada"

Técnico tentou levar o atacante francês para o Liverpool em 2017, quando o jogador estava no Monaco

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Kylian Mbappé comemora gol marcado em cima do Marrocos pelas quartas de final da Copa do MundoKylian Mbappé comemora gol marcado em cima do Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo - Foto: Odd Andersen/AFP

Kylian Mbappé poderia ter seguido um caminho diferente no futebol. Em meio ao protagonismo do atacante na Copa do Mundo, o técnico Jürgen Klopp revelou que tentou levar o francês para o Liverpool em 2017, quando o jogador ainda defendia o Monaco.

Segundo Klopp, o clube inglês chegou a montar uma operação para apresentar o projeto ao atacante, que tinha apenas 18 anos na época, mas Mbappé acabou escolhendo o Paris Saint-Germain.

"Foi a transferência não concretizada mais cara em que nós (Liverpool) investimos", afirmou Klopp.

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O treinador contou que integrantes do Liverpool viajaram de avião particular até a França para uma reunião com a família do jogador. A estratégia, segundo ele, era evitar exposição durante a negociação.

"Eles pegaram um jato particular em Blackpool e voaram para Nice. A família de Mbappé embarcou na aeronave. Depois voamos em círculos, conversamos com a família, comemos uma boa comida. Foi ótimo, mas Mbappé escolheu o PSG", revelou.

A contratação acabou não acontecendo, e Mbappé permaneceu no futebol francês. O Monaco inicialmente emprestou o atacante ao PSG para atender às regras de fair play financeiro da Uefa e, posteriormente, vendeu o jogador em definitivo por 180 milhões de euros.

Anos depois, Mbappé se consolidou como um dos principais nomes do futebol mundial e vive mais um momento decisivo com a camisa da França.

O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, resultado que colocou a seleção francesa na semifinal da Copa do Mundo.

Com oito gols no torneio, Mbappé divide a artilharia da competição com Lionel Messi, da Argentina. Após o confronto, Klopp e Mbappé se encontraram no gramado e trocaram cumprimentos

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