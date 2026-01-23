A- A+

FUTEBOL Klopp surge outra vez no radar do Real Madrid, mas Arbeloa seguirá no cargo Treinador alemão nega intenção de voltar aos bancos e mantém cargo no grupo Red Bull

O Real Madrid apostou em Álvaro Arbeloa para tentar mudar o rumo da equipe após a demissão de Xabi Alonso. A escolha do ex-canterano branco tem surtido efeito sobretudo na relação entre treinador e elenco, uma conexão que não parecia existir anteriormente. No caminho, como de costume, ficaram rumores e nomes associados ao futuro do clube — entre eles, mais uma vez, Jürgen Klopp.

A ligação entre Klopp e o Real Madrid atravessa mais de uma década. O alemão surge recorrentemente em momentos de crise, em despedidas de técnicos históricos — como Zidane e Ancelotti — ou após sequências negativas do time. Pouco importa o contexto: o ex-treinador de Borussia Dortmund e Liverpool reaparece em debates, projeções e desejos em torno do banco merengue. Na prática, porém, raramente houve movimento concreto.





Desta vez, o nome de Klopp voltou a circular, mas com uma diferença relevante: o diretor esportivo do grupo Red Bull falou publicamente e se posicionou sobre Xabi Alonso. Na primavera passada, quando parecia certa a saída de Ancelotti e ainda não havia confirmação sobre Alonso, o agente do alemão negou qualquer possibilidade de Klopp deixar sua casa em Mallorca e o cargo na estrutura esportiva da empresa.

Notícias recentes na Alemanha chegaram a questionar a aposentadoria definitiva do treinador, mas o próprio Klopp tratou de encerrar especulações.

— Estou em um momento da vida em que estou completamente em paz. Estou onde quero estar e não quero estar em nenhum outro lugar — afirmou.

Ele também comentou sobre uma eventual oferta futura:

— Por agora, diria que não. Mas nunca se pode dizer nunca. Não espero mudar de ideia, mas nunca se sabe.

A declaração, embora cautelosa, mantém a porta entreaberta e alimenta a expectativa de torcedores que gostariam de vê-lo novamente à beira do campo. Klopp foi finalista da Liga dos Campeões com Dortmund e Liverpool, perdeu duas decisões para o Real Madrid e, antes disso, conquistou o título europeu ao vencer o Tottenham.

