Klopp vê "catástrofe" em erros da Alemanha em derrota para o Equador na Copa e quer mudanças

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A inesperada derrota para o Equador na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo E, colocou a seleção a Alemanha no "olho do furacão". Apesar da classificação antecipada, o resultado provocou críticas de Jürgen Klopp, atual comentarista da MagentaTV. Ele detonou a disposição do time, cobrou mudança de postura e não perdoou os erros infantis cometidos na partida.





"Perder a posse de bola já é ruim o suficiente, mas perdê-la em áreas erradas (setor defensivo) é uma catástrofe", afirmou. "Eles (equatorianos) nos devoraram nos duelo no setor de meio-campo", avaliou o ex-treinador do Liverpool em seu comentário.



A estratégia tática, que deu espaços para o Equador reagir no confronto em busca da virada no placar (venceu por 2 a 1) também foi alvo de reclamações. Para ele, a equipe do técnico Julian Nagelsmann atuou como se estivesse treinando.



"Precisamos aliar a nossa qualidade com uma mentalidade extraordinária. O Equador jogou com muito mais paixão porque estava lutando para se manter na competição. Em jogos assim, precisamos. No mínimo, igualar essa intensidade".

Gol da virada do Equador saiu após uma falha do goleiro Manuel Neuer. Foto: Jewel Samad/AFP



No jogo, que teve um início eletrizante, Sané abriu o placar para os alemães logo no início e Angulo empatou a partida antes dos dez minutos do primeiro tempo. O gol da virada foi assinalado pelo flamenguista Gonzalo Plata, na etapa final, após falha do goleiro Manuel Neuer.



Com a fase de grupos finalizada, a Alemanha terminou esta etapa na liderança da Chave E com seis pontos, empatada com a Costa do Marfim, mas no primeiro posto por ter melhor saldo de gols (6 a 2). Com um empate, uma derrota e uma vitória, o Equador ficou com a terceira colocação, garantindo a vaga de forma heroica.

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