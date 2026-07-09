Klose revela conversa com Messi após perder posto de maior artilheiro das Copas: "Emocionante"
Ex-atacante alemão contou que o contato foi intermediado pelo técnico argentino Lionel Scaloni
Maior artilheiro da história das Copas do Mundo até esta edição do torneio, Miroslav Klose revelou ter conversado com Lionel Messi após ser ultrapassado pelo argentino na lista de goleadores do Mundial.
O ex-atacante alemão contou que o contato foi intermediado por Lionel Scaloni, técnico da Argentina e seu ex-companheiro de Lazio.
Em entrevista reproduzida pelo jornal francês L'Équipe, Klose afirmou que a conversa marcou o reencontro entre os dois depois de anos sem contato.
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"O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, foi meu companheiro de equipe na Lazio, entre 2011 e 2013. Ainda mantemos contato regularmente. Ele organizou uma ligação entre Messi e eu. Foi muito emocionante. Claro, nos cruzamos em campo algumas vezes, o que sempre foi agradável e respeitoso. Mas essa ligação foi a primeira vez que conversamos depois de tanto tempo sem jogar. Ele me disse que me enviaria uma camisa autografada", revelou.
Messi assumiu o posto de maior artilheiro da história das Copas nesta edição do Mundial. O camisa 10 argentino chegou aos 21 gols e deixou para trás Klose, que encerrou a carreira com 16 gols marcados em quatro participações pelo torneio.
Outro jogador que também ultrapassou o alemão nesta Copa foi Kylian Mbappé. O atacante francês soma 19 gols em Mundiais e ocupa a segunda colocação na lista.
O camisa 10 já marcou oito vezes nesta edição da Copa do Mundo e lidera a seleção comandada por Lionel Scaloni na busca por mais um título.
A Argentina volta a campo neste sábado, às 22h (de Brasília), quando enfrenta a Suíça, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo.