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BASQUETE Knicks atropelam os Cavs, aplicam a 19ª 'varrida' em finais de conferência e vão à decisão da NBA Equipe nova-iorquina não deu qualquer chance no segundo jogo em Cleveland e agora aguarda Oklahoma City Thunder ou San Antonio Spurs

Das 112 finais de conferência disputadas até hoje (uma delas, ainda em andamento) na NBA, apenas 19 terminaram sem uma vitória sequer de uma das equipes que as disputaram.



A 19ª vez em que isso aconteceu foi nesta segunda-feira: o New York Knicks completou uma série dominante sobre o Cleveland Cavaliers com uma vitória por 130 a 93 e fechou a disputa na Conferência Leste em 4 a 0, a famosa "varrida".

Os Knicks venceram os Cavs duas vezes em casa e fecharam a série com mais duas vitórias fora: 115 a 104, 109 a 93 e 121 a 108 foram os placares das três primeiras partidas, respectivamente.





A equipe de Nova York vem mostrando força desde o confronto anterior, quando varreu, também, o Philadelphia 76ers nas semifinais de conferência.

Foi a sétima varrida na história da Conferência Leste. A última havia sido em 2024, quando o Boston Celtics eliminou o Indiana Pacers. No Oeste, a última das 12 varridas foi em 2023, do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Dos 18 times que varreram em finais de conferência, 11 terminaram campeões.

O título de conferência desta segunda-feira é o quinto da história dos Knicks (1972, 1973, 1994, 1999 e 2026), que sonham com o tricampeonato da NBA. Na final, a equipe encara Oklahoma City Thunder ou San Antonio Spurs, que vão empatando em 2 a 2 na final do Oeste — e se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (Prime Video transmite).

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