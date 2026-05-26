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Knicks atropelam os Cavs, aplicam a 19ª 'varrida' em finais de conferência e vão à decisão da NBA

Equipe nova-iorquina não deu qualquer chance no segundo jogo em Cleveland e agora aguarda Oklahoma City Thunder ou San Antonio Spurs

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Karl-Anthony Towns e Landry Shamet comemoram em vitória dos Knicks Karl-Anthony Towns e Landry Shamet comemoram em vitória dos Knicks  - Foto: Gregory Shamus/Getty Images/AFP

Das 112 finais de conferência disputadas até hoje (uma delas, ainda em andamento) na NBA, apenas 19 terminaram sem uma vitória sequer de uma das equipes que as disputaram.

A 19ª vez em que isso aconteceu foi nesta segunda-feira: o New York Knicks completou uma série dominante sobre o Cleveland Cavaliers com uma vitória por 130 a 93 e fechou a disputa na Conferência Leste em 4 a 0, a famosa "varrida".

Os Knicks venceram os Cavs duas vezes em casa e fecharam a série com mais duas vitórias fora: 115 a 104, 109 a 93 e 121 a 108 foram os placares das três primeiras partidas, respectivamente.

 

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A equipe de Nova York vem mostrando força desde o confronto anterior, quando varreu, também, o Philadelphia 76ers nas semifinais de conferência.

Foi a sétima varrida na história da Conferência Leste. A última havia sido em 2024, quando o Boston Celtics eliminou o Indiana Pacers. No Oeste, a última das 12 varridas foi em 2023, do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Dos 18 times que varreram em finais de conferência, 11 terminaram campeões.

O título de conferência desta segunda-feira é o quinto da história dos Knicks (1972, 1973, 1994, 1999 e 2026), que sonham com o tricampeonato da NBA. Na final, a equipe encara Oklahoma City Thunder ou San Antonio Spurs, que vão empatando em 2 a 2 na final do Oeste — e se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (Prime Video transmite).

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