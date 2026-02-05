Knicks conquistam 8ª vitória seguida e derrotam Denver Nuggets após segunda prorrogação na NBA
Brunson incendiou o Madison Square Garden, garantindo 42 pontos e nove assistências
Em um jogo que contou com a brilhante atuação de Jalen Brunson, e teve direito a duas prorrogações, o New York Knicks fez valer a sua boa fase, derrotou o Denver Nuggets por 134 a 127 na noite dessa quarta-feira (4), e chegou a sua oitava vitória seguida na NBA.
Destaque da partida, Brunson incendiou o Madison Square Garden. Ele anotou 42 pontos, deu nove assistências e ainda pegou oito rebotes para liderar a sua equipe em um confronto emocionante até o final.
Outro personagem do duelo foi Karl-Anthony Towns. O pivô atuou com um curativo no olho direito após sofrer uma pancada na cabeça, mas deixou a sua contribuição com 24 pontos e 12 rebotes. Mesmo eliminado por faltas na primeira prorrogação, ele viu a sua equipe sair vitoriosa dentro de seus domínios.
A partida também contou com artilharia pesada do outro lado. Jamal Murray marcou 39 pontos para os Nuggets, enquanto Nikola Jokic assinalou 30 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, conquistando seu primeiro "triple-double" desde que retornou de uma lesão no joelho na semana passada.
Apesar do empenho, o Denver perdeu seu terceiro jogo consecutivo.
Um dia após a confirmação da troca de James Harden por Darius Garland, o Cleveland Cavaliers atropelou o Los Angeles Clippers por 124 a 91 mesmo jogando na casa do rival. Nenhum dos dois jogadores entrou em quadra por suas novas equipes nesta quarta-feira.
Dennis Schroder adicionou 11 pontos em sua estreia pelos Cavaliers, e Keon Ellis contribuiu com seis pontos em seu primeiro jogo com a equipe, que venceu pela sétima vez em oito jogos. Schroder e Ellis foram adquiridos do Sacramento em uma troca envolvendo três equipes no domingo.
Pelo lado dos anfitriões, Kawhi Leonard marcou 25 pontos para os Clippers, que perderam confrontos consecutivos pela primeira vez desde uma sequência de cinco derrotas em dezembro.
Confira o resultado dos jogos da noite dessa quarta-feira (4) da NBA
New York Knicks 134 x 127 Denver Nuggets
Toronto Raptors 126 x 128 Minnesota Timberwolves
Houston Rockets 93 x 114 Boston Celtics
Milwaukee Bucks 141 x 137 New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs 116 x 106 Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings 125 x 129 Memphis Grizzlies
Los Angeles Clippers 91 x 124 Cleveland Cavaliers
Acompanhe as partidas da rodada desta quinta-feira (5)
Detroit Pistons x Washington Wizards
Orlando Magic x Brooklyn Nets
Atlanta Hawks x Utah Jazz
Toronto Raptors x Chicago Bulls
Houston Rockets x Charlotte Hornets
Dallas Mavericks x San Antonio Spurs
Phoenix Suns x Golden State Warriors
Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers