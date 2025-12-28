Knicks derrotam Hawks e se aproximam na ponta no Leste; Westbrook bate marca de Magic Johnson
Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA
Campeão da NBA Cup, o New York Knicks vem mostrando que está pronto para alçar voos mais altos. A franquia de Nova York, que não conquista um título de Conferência desde 1999 e do campeonato desde 1973, não deu chances ao anfitrião Atlanta Hawks, na noite deste sábado, na State Farm Arena, venceu por 128 a 125 e alcançou seu 22º triunfo na atual temporada da NBA.
Com o resultado, o time comandado por Mike Brown venceu pela 9ª vez em 11 jogos e está a apenas duas vitórias do Detroit Pistons, o líder da Conferência Leste. No geral, os Knicks atualmente são a quarta melhor equipe, atrás ainda de Oklahoma City Thunder (26 vitórias), atual campeão da NBA e dono da melhor campanha da temporada, e do San Antonio Spurs (23 vitórias), vice-líder no Oeste.
Mais uma vez, a dupla Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson foi decisiva, anotando 70 pontos da equipe visitante. Towns foi responsável por 36 pontos, sua melhor marca na temporada, e fez um "double-double" dominando os rebotes - foram 16. Brunson, por sua vez, anotou 34 pontos. OG Anunoby contribuiu com 15 pontos e 10 rebotes, sendo decisivo no fim da partida.
Em péssima fase, o Atlanta Hawks perdeu a sexta partida consecutiva, encerrando uma sequência desastrosa de cinco derrotas em casa, após demorar a reagir em quadra. Nickeil Alexander-Walker, que marcou 25 pontos, fez uma cesta a 48 segundos do fim, levando os anfitriões à liderança por 125 a 124, mas Anunoby converteu dois lances livres e roubou a bola de Trae Young para confirmar a vitória dos Knicks.
Russell Westbrook ultrapassa Magic Johnson e se torna o sétimo maior em assistências na NBA
Em Sacramento, na Califórnia, Russell Westbrook marcou 21 pontos e ultrapassou Magic Johnson, assumindo a sétima posição na lista de maiores assistentes da NBA, liderando o Sacramento Kings à vitória por 113 a 107 sobre o Dallas Mavericks. Ele também pegou cinco rebotes e, com suas nove assistências, chegou a 10.149 - oito a mais que Johnson.
Westbrook ainda poderá ultrapassar Mark Johnson e Steve Nash na atual temporada, mas está distante de LeBron James, Jason Kidd, Chris Paul e John Stockton, que lidera a lista com 15.806 assistências.
O jogador de 37 anos também ficou a nove pontos de empatar com Dominique Wilkins na 19ª posição da lista de maiores pontuadores da NBA, impulsionando Sacramento à sua terceira vitória em 13 jogos. O Dallas chegou a ficar a apenas um ponto de diferença (111 a 107) a nove segundos do fim, antes de DeMar DeRozan converter dois lances livres para selar a vitória dos anfitriões
Pancadaria marca vitória dos Suns sobre os Pelicans
Em Nova Orleans, Devin Booker anotou 20 pontos, incluindo dois arremessos decisivos no final da partida, e liderou o Phoenix Suns na vitória por 123 a 114 sobre o New Orleans Pelicans.
O jogo ficou tenso no terceiro quarto, após o time da casa conseguir uma sequência de 12 a 2 para diminuir a desvantagem para 73 a 71. Após o apito, o armador do Pelicans, Jose Alvarado, e o pivô do Phoenix, Mark Williams, trocaram socos e ambos foram expulsos.
Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA:
Sacramento Kings 113 x 107 Dallas Mavericks
Orlando Magic 127 x 126 Denver Nuggets
New Orleans Pelicans 114 x 123 Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves 107 x 123 Brooklyn Nets
Houston Rockets 117 x 100 Cleveland Cavaliers
Miami Heat 142 x 116 Indiana Pacers
Chicago Bulls 103 x 112 Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks 125 x 128 New York Knicks
San Antonio Spurs 114 x 127 Utah Jazz
Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:
Toronto Raptors x Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers x Boston Celtics
Washington Wizards x Memphis Grizzlies
Los Angeles Clippers x Detroit Pistons
Los Angeles Lakers x Sacramento Kings