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BASQUETE Knicks em alta e "plano anti-Wemby" dos Wolves: como estão as semifinais de conferência da NBA Nova iorquinos voltam a receber os Sixers, enquanto Spurs tentam primeira vitória em casa

Oito equipes já ficaram para trás, e mais quatro darão adeus aos playoffs nos próximos dias. A primeira semana de semifinais de conferência avança na NBA e já tem disputa aberta em todas as séries. Na Conferência Leste, New York Knicks e Detroit Pistons saíram na frente. Já no Oeste, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder abriram 1 a 0. Nesta quarta-feira, começam os jogos 2.

Knicks e Philadelphia Sixers voltam a se enfrentar no Madison Square Garden, em Nova York, às 20h. Em San Antonio, às 22h30, o San Antonio Spurs recebe novamente os Wolves no Frost Bank Center. A ESPN transmite ambas as partidas.

No jogo 1 entre Knicks e Sixers, no Leste, os nova iorquinos passearam. Criaram a vantagem e encaminharam o resultado já no segundo quarto. Os 35 pontos de Jalen Brunson e os 17 (cada um) de Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, ambos com alto aproveitamento, ajudaram a construir o 137 a 98 — do lado dos Sixers, Paul George fez 17 pontos e Embiid, 14. Na rodada passada, os Knicks fecharam a série por 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks.

— Os Knicks vinham de um período sem jogos, o que permitiu uma preparação muito detalhada para o Jogo 1, enfrentando um Philadelphia 76ers desgastado após um jogo 7 (diante do Boston Celtics). Para o jogo 2, a tendência é de um cenário diferente. Até pode repetir o vencedor, mas dificilmente com a mesma vantagem — analisa Guilherme Giovannoni, comentarista dos canais ESPN.

Plano 'anti-Wembanyama'

No Oeste, os Wolves encararam o favoritismo do Spurs e venceram na casa adversária, num jogo duríssimo no aspecto físico e tático. Nenhuma das equipes conseguiu abrir grande vantagem ao longo da partida. Para se ter uma ideia, no fim do terceiro quarto, os donos da casa venciam num apertado e baixo placar de 72 a 69.

Nos momentos mais apertados, a partida chegou a ter turnovers em sequência (os Spurs terminaram com 14 e os Wolves, com 13). O jogo só foi decido no estouro do cronômetro, quando Julian Champagnie (17 pontos) não conseguiu converter arremesso de três na última posse, que poderia render a vitória aos donos da casa. Os Wolves venceram por 104 a 102.

A equipe de Minnesota contou com a volta de Anthony Edwards, seu principal jogador. O armador era cotado como ausência, mas foi para a quadra e jogou com limitações por conta da hiperextensão no joelho esquerdo. Terminou com 18 pontos, atrás apenas dos 21 (mais 10 rebotes) de Julius Randle. Jaden McDaniels e Terrence Shannon Jr. também fizeram bom jogo, com 16 pontos cada um.

— A vitória do Minnesota mostrou exatamente o que deve ser a tônica da série, muito equilíbrio. Foi um jogo físico, decidido nos detalhes, e essa deve ser a característica predominante daqui para frente — adiciona o comentarista.





O jogo também marcou uma intensa dualidade para Victor Wembanyama. O Defensor do Ano bateu o recorde de tocos em uma única partida de playoffs, com 12. No ataque, foi empurrado para fora do garrafão a todo momento pelos defensores e teve baixíssimo aproveitamento nos arremessos de quadra que tentou: 29,4%, com direito a zero conversões em oito tentativas de três pontos. Fez apenas 11 pontos, enquanto Dylan Harper e Stephon Castle marcaram 18 e 17, respectivamente.

— O Wembanyama precisa de um pouco mais de paciência. Ficou claro que ele estava ansioso, forçando bolas de três pontos que não estavam caindo. O ajuste passa por melhorar a movimentação de bola no ataque e escolher melhor os arremessos, explorando mais situações favoráveis dentro do jogo coletivo. Do lado dos Timberwolves, o plano foi muito bem executado, um jogo extremamente disciplinado taticamente, conseguindo tirá-lo da zona de conforto ofensiva. Esse, sim, é um caminho eficaz. Limitar o impacto dele fora do garrafão. Além disso, o técnico Chris Finch tem se destacado pela capacidade de fazer ajustes durante o jogo, o que tem sido um trunfo importante para Minnesota. Ainda assim, cada partida é uma história diferente, então a tendência é de novos ajustes dos dois lados ao longo da série — encerra Giovannoni.

Na quinta-feira, os jogos 2 seguem com Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers.

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