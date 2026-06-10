Koeman atravessou o Atlântico para acompanhar Memphis e vê atacante como trunfo da Holanda

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A preparação da Holanda para a Copa do Mundo passou até por uma visita ao CT do Corinthians. Preocupado com a condição física de Memphis Depay após uma sequência de lesões, o técnico Ronald Koeman revelou que viajou ao Brasil durante a temporada para acompanhar de perto a rotina do atacante, hoje principal referência ofensiva da seleção holandesa.



A atenção especial não é por acaso. Maior artilheiro da história da Oranje, Memphis chega ao Mundial sem estar em sua plenitude física, mas continua sendo tratado internamente como um dos jogadores mais importantes do elenco.



Koeman contou que aproveitou a passagem por São Paulo para conversar com o camisa 10 e observar o ambiente de trabalho no Corinthians. A visita também serviu para que o treinador conhecesse melhor o nível de competitividade enfrentado pelo jogador desde sua chegada ao futebol brasileiro.



"Fui uma vez ao Brasil, em São Paulo, para conversar com Memphis e conhecer as instalações do Corinthians. Também quis ver o nível da competição. É um campeonato forte, com equipes de qualidade", afirmou.





Apesar dos elogios, o treinador admitiu que os problemas físicos impediram o atacante de atingir sua melhor condição nos últimos meses. A expectativa da comissão técnica é utilizar os dias finais de preparação para acelerar esse processo.



"Ele está voltando. A cada dia fica mais próximo de estar 100%. Vamos acompanhar dia após dia", explicou.



A confiança, entretanto, permanece inabalável. Para Koeman, a experiência e a capacidade de decisão de Memphis podem fazer a diferença em uma seleção que chega à Copa com status de candidata a uma campanha profunda.



"Conhecemos sua qualidade. Ele é o nosso maior artilheiro e precisamos dele. Se quisermos alcançar algo importante neste torneio, precisamos de Memphis", destacou.



Cabeça de chave do Grupo F, a Holanda inicia sua caminhada no Mundial neste domingo, diante do Japão.

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