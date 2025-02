Kolo Muani faz 2 e dá vitória à Juventus sobre o Como no Campeonato Italiano

A- A+

Com mais dois gols do atacante francês Randal Kolo Muani, a Juventus venceu o Como por 2 a 1 nesta sexta-feira (7), fora de casa, no jogo que abriu a 24ª rodada do Campeonato Italiano.

O ex-jogador do Paris Saint-Germain, cedido por empréstimo em janeiro, vive bom momento na Itália depois de perder espaço no time da capital francesa.

Kolo Muani abriu o placar aos 34 minutos, mas o Como conseguiu o empate pouco antes do intervalo com o atacante Assane Diao (45'+1).

Na reta final, o atacante francês marcou de pênalti (89') seu quinto gol em três jogos na Serie A para dar a vitória à Juventus.

Com o resultado, o time de Turim sobe provisoriamente para a quarta posição na tabela com 43 pontos, ainda longe do líder Napoli (54).

Na próxima terça-feira, a Juventus recebe o PSV Eindhoven no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

