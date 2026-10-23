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FUTEBOL INTERNACIONAL Kompany é hospitalizado após desmaio durante treino do Bayern O treinador já havia perdido o treino a coletiva anterior ao jogo contra o Arsenal pela Champions League

O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi hospitalizado nesta sexta-feira (23) após um desmaio durante um treino, informou o clube alemão.

"Vincent Kompany precisou de atendimento médico nesta sexta-feira, após desmaiar durante uma sessão de treino com a equipe reserva do Bayern", informou o clube em seu site, afirmando que o técnico "está passando por exames detalhados no hospital e permanecerá sob cuidados médicos".

O técnico belga, de 40 anos, perdeu o treino e a coletiva de imprensa na terça-feira, antes do empate em 2 a 2 com o Arsenal pela Liga dos Campeões na Allianz Arena.

"Peguei um vírus bem forte na semana passada e, claro, não ouvi o meu corpo — e em determinado momento, o meu corpo simplesmente disse: 'chega!'", disse Kompany após o jogo contra o Arsenal.

Nesta sexta-feira, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, afirmou que a saúde do treinador "é a nossa maior prioridade".

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