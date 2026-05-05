Kompany quer premiar apoio da torcida do Bayern na Champions: 'Tornar um momento inesquecível'

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Suspenso no jogo de ida das semifinais da Champions League, com derrota por 5 a 4 para o Paris Saint-Germain, na França, Vincent Kompany volta ao banco do Bayern de Munique nesta quarta-feira. O treinador está bastante motivado em reverter a desvantagem e avançar à decisão. E fala em premiar todo o apoio que vem recebendo das arquibancadas, um diferencial, em sua visão, para o embate desta quarta-feira na Allianz Arena.



"Há uma boa relação entre este time e os torcedores. No início da temporada, talvez nem muitos acreditassem que ainda teríamos uma chance de chegar à final, mas agora estamos aqui, vivendo muitos momentos especiais. Acho que os torcedores acreditam que podemos fazer isso e queremos tornar isso em um momento inesquecível", disse o treinador.



Jogar em Munique vem sendo especial ao Bayern nesta Champions. Foram seis jogos disputados, 100% de aproveitamento, com 20 gols anotados e somente seis sofridos. Destes jogos, tirando os 4 a 3 sobre o Real Madrid, nas quartas, todos os outros foram com a vantagem mínima de dois gols necessária para avançar direto diante do PSG.

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"Nossa missão é vencer jogos. É disso que se trata. Vencemos muitos jogos, o PSG também. No final, trata-se de marcar um gol a mais que o adversário. Se puder ser feito sem sofrer gols, isso é bom. Mas ainda mais pragmático é vencer", declarou Kompany, ciente que por um gol apenas o jogo vai para prorrogação e consequente disputa de penalidades.



E caso precise dos tiros livres, o treinador revelou que já são três meses de treinamentos no fundamento. "Vamos decidir na hora quem vai bater os (possíveis) pênaltis, mas isso sempre acontece em consulta com os jogadores. Não discutimos isso esta semana, é um assunto há três meses, antes dos jogos da Copa também. Faz parte de todas as sessões de treino há semanas. Não é espontâneo, mas treinado, assim como todos os nossos processos", revelou o comandante, mostrando preparação em todas as frentes.



O técnico vê mudanças de escalação e esquemas muito difíceis nas duas equipes e revelou que tentará ser o mais sereno possível durante todo o embate. "Comigo, a calma interior prevalece. Eu tento não deixar que as emoções do jogo entrem em cena cedo demais. E eu já estou pensando em qual poderia ser a última frase para motivar o time mais uma vez."

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