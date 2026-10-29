Kompany recebe alta de hospital após desmaiar no CT do Bayern

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Os torcedores do Bayern de Munique receberam uma boa notícia sobre o estado de saúde do treinador Vincent Kompany. O comandante belga de 40 anos recebeu alta do hospital onde estava internado na noite desta quarta-feira, após sofrer um desmaio nas dependências do CT do clube alemão.



Ele foi liberado pelos médicos no mesmo dia em que os bávaros golearam o Magdeburg por 6 a 1, em jogo válido pela Copa da Alemanha. Max Eberl, dirigente da agremiação, tranquilizou a torcida e disse que o técnico está recuperado após o episódio que aconteceu na última sexta-feira.



"Ele já recebeu autorização para voltar para casa, onde poderá continuar a sua reabilitação. No caso dele, a recuperação significa fazer repouso e tomar a medicação. Estou muito confiante de que Kompany logo estará de volta ao campo.





O diretor, no entanto, não quis estipular um prazo para que o treinador possa estar novamente liderando a equipe do Bayern de Munique à beira do campo. "Ele terá todo o tempo que precisa", reforçou o Eberl.



Ainda segundo o dirigente, a causa do desmaio foi uma meningite (inflamação das meninges). A partir de agora, o seu retorno vai estar diretamente relacionado à evolução do seu quadro de saúde. Assim, ele seguirá sendo substituído pelos auxiliares Aaron Danks e René Maric.



Neste sábado, o Campeonato Alemão reserva o encontro dos dois times que lideram a competição. Empatados com 17 pontos após sete jogos disputados, Bayern e Borussia Dortmund se enfrentam na arena de Munique protagonizando o principal confronto da rodada.

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